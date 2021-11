G! come Giocare, maxi show di Natale in Fiera Milano

Sei giorni di divertimento per vivere la magia di Natale a grandi e piccini in una location speciale e spettacolare come l’Auditorium Stella Polare di Fiera Milano a Rho, palcoscenico perfetto che, a partire dal 4 dicembre ospiterà più di 60 eventi che animeranno il calendario di G! come Giocare The Show, prodotto da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators. Le date in calendario sono: 4 e 5 dicembre, 7 e 8 dicembre, 11 e 12 dicembre, e regaleranno alle famiglie momenti di divertimento da mattina a sera. Per quest’anno, non un padiglione con le tradizionali aree espositive, ma in un magico teatro con un ricchissimo cartellone di eventi.

Cuore pulsante lo spettacolo Rainbow Christmas Stars, che vedrà in scena i personaggi più amati dai bambini che li potranno conoscere e incontrare. Saranno presenti i protagonisti di 44 Gatti, delle nuovissime serie Pinocchio and Friends e Summer & Todd – l’Allegra Fattoria, le fate del Winx Club e i piccoli My passport friends. Lo show presenterà due spettacoli al giorno, uno al mattino e uno al pomeriggio, nei giorni 4, 5, 11 e 12 dicembre.

Tra gli ospiti più attesi anche le LOL, le famosissime doll protagoniste del nuovo film L.O.L. Surprise! The Movie: 45 minuti di avventura magica e straordinaria. Un omaggio attende tutti gli spettatori del film: le nuovissime carte collezionabili L.O.L. Surprise! Dance off! Le proiezioni saranno nelle giornate del 7 e 8 dicembre, una al mattino e una alla sera per ogni giornata.

Tra uno spettacolo e l’altro, sono previsti momenti di intrattenimento a ritmo di musica come la baby dance animata da Jay, il character della Juventus o dai teneri personaggi di Sylvanian Families, che sarà possibile incontrare per una foto ricordo durante i meet&greet.

Spazio anche al canto con il karaoke della Cartoonito App Canta con Barbie e alle mascotte dei personaggi preferiti dei bambini, Polly Pocket e Cagnolino di Fisher-Price, che si potranno anche incontrare dal vivo. E poi ancora divertenti episodi dei Play-Doh Show e gli episodi degli eroici cuccioli Paw Patrol che i bambini potranno incontrare in speciali Meet&Greet dedicati.

Ad accogliere i bimbi e famiglie ci saranno tutti i giorni e in ogni momento anche le simpatiche mascotte di Galbani con le loro speciali e gustose Avventure Spaziali e con il magico mondo di Amemì.

Programma completo sul sito https://www.gcomegiocare.it/ dove è possibile registrarsi e acquistare i biglietti per assistere a Rainbow Christmas Stars o per la proiezione gratuita di L.O.L. Surprise! The Movie. Tutte le altre attività sono ad ingresso libero, fino a esaurimento posti. Per accedere a tutte le attività è richiesta anche la registrazione sul sito di Artigiano in Fiera, manifestazione aperta dal 4 al 12 dicembre tutti i giorni dalle 10 alle 23.