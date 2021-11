Happy Natale con il panettone artigianale d'autore a Palazzo Bovara

Al via la terza edizione di Happy Natale Happy Panettone - con Artisti del Panettone - l’evento che celebra il dolce artigianale simbolo del Natale. Due giorni appuntamenti golosi e ricchi di eventi da non perdere, sabato 11 e domenica 12 dicembre a Palazzo Bovara, il Circolo del Commercio di Confcommercio Milano in corso Venezia 51 che ospiterà il pubblico nel rispetto della normativa anti Covid.

L’evento, giunto alla terza edizione. è promosso da Confcommercio Milano con le sue associazioni – Altoga, Associazione Panificatori, ART Arti della Tavola e del Regalo e Capac, Politecnico del Commercio e del Turismo - realizzato in collaborazione con MNcomm, Apci-Associazione professionale cuochi italiani, con il supporto di Fiera Milano e il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

La nuova edizione di “Artisti del Panettone” coinvolgerà il pubblico - fino ad esaurimento posti - con degustazioni e masterclass gratuite dei panettoni artigianali realizzati dai 14 artisti e svelerà come si riconosce un vero panettone artigianale e suggerirà nuovi, gustosi abbinamenti. La squadra, capitanata da Vincenzo Santoro, è composta da Luigi Biasetto, Paolo Sacchetti, Salvatore De Riso, Andrea Tortora, Vincenzo Tiri, Maurizio Bonanomi, Andrea Besuschio, Lucca Cantarin, Stefano Laghi, i fratelli Pepe, Carmen Vecchione,Francesco Borioli del Laboratorio Infermentum e Mattia Premoli.

Non mancheranno le interpretazioni salate a cura dei cuochi Apci, come Tommaso Arrigoni, Vincenzo e Salvatore Butticé, Lorenzo Buraschi, Theo Penati, Giuseppe Postorino, Sara Preceruti, Andrea Provenzani e Fabio Zanetello. E arriva come novità la mixologia con i cocktail originali firmati dal flair bartender Giorgio Facchinetti.

In scena anche il “Panettone Innovativo” di Matteo Cunsolo, presidente dell’Associazione Panificatori che, in collaborazione con gli studenti del Capac-Politecnico del Commercio e del Turismo, realizzerà due tipicità italiane in un unico prodotto. Gli allievi presenteranno un loro panettone sotto la guida del pastry chef Giordano Villa e di chef di Apci. Gianni Cocco infine, maestro del caffè, preparerà il "Panettone Molecolare" e il "Christmas Drink".

TAVOLE DELLE FESTE

Al primo piano di Palazzo Bovara ci sarà l’esposizione di sette tavole natalizie allestite per l’occasione rispettivamente da Caffè Scala in collaborazione con Alessandra Pirola Baietta, Easy Life, Taitù, Tognana, Weidgwood, Weissestal e dalla Pasticceria Martesana, vincitrice di “Artisti del Panettone” 2020.

SOLIDARIETÀ E SCIENZA

La Fondazione Umberto Veronesi, charity partner dell’evento, avrà uno spazio dedicato alla vendita di gadget natalizi e panettoni solidali il cui ricavato sarà devoluto alla ricerca oncologica pediatrica. La dottoressa Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e supervisore scientifico per la Fondazione, sabato 11 parlerà della “La salute a tavola... sotto l'albero. Consigli di alimentazione nelle festività natalizie”.

UNA MAPPA “DOLCE”

Non mancherà la mappa realizzata da Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi per scoprire le pasticcerie e panetterie dove trovare il vero panettone artigianale realizzato con la ricetta tradizionale indicata nell’apposito disciplinare.

GIOVANI ARTISTI

È un nuovo progetto che nasce per sostenere i pasticceri professionisti di domani attraverso la collaborazione tra Confcommercio Milano, Capac e Artisti del Panettone. L’iniziativa prevede lezioni in aula tenute dai pasticceri protagonisti di Artisti del Panettone e la formazione sul campo, con stage presso i laboratori di alcuni grandi pasticceri dell’area milanese.

I PASTICCERI IN TV

A casa si potranno seguire due speciali natalizi di due puntate ciascuno, in programma l’11 e il 18 dicembre alle 18.00 su Sky e NOW - per la prima volta condotta da Giulia Salemi - con i migliori pasticceri d’Italia cher creare dolci inediti, replicabili a casa, a partire dal loro panettone “firmato”.

LA SFIDA DEL CONTEST

Grande attesa anche per il concorso ideato e realizzato in partnership con La Gazzetta dello Sport: il numero uno della classifica di Gazzetta entrerà nella competizione finale, la cui premiazione si svolgerà domenica 12 dicembre alle 11.30. Presidente di giuria Vincenzo Santoro, vincitore dell’edizione 2020, con lui giornalisti esperti. A valutare i panettoni, nella versione del classico milanese basso senza glassa, ci saranno giornalisti esperti. L’istrionico chef Alessandro Borghese e Giulia Salemi condurranno la premiazione.

I panettoni degli artisti potranno essere acquistati attraverso il sito Cosaporto.it o a Palazzo Bovara durante il weekend dell’evento.