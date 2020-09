"I 5Stelle vogliono togliere la concessione a Trenord e affidarla a Rfi"

«Il Movimento 5Stelle vuol togliere la concessione ferroviaria regionale di Ferrovie Nord per nazionalizzarla e trasferirla a Rfi che gestirebbe anche le stazioni lombarde». A denunciarlo Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. «L'emendamento depositato al Senato al Decreto Agosto - spiega Grimoldi - chiede che Rfi subentri appena approvato il decreto nella gestione delle linee ferroviarie locali in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato e trasferiti dallo Stato alle Regioni». Rfi, Rete ferroviaria italiana, è un'azienda pubblica in forma di società per azioni, partecipata al 100 per cento da Ferrovie dello Stato con il compito di gestire l'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Per Grimoldi, «questo significherebbe far gestire le nostre linee compreso il Malpensa Express a Rfi, tra l'altro responsabile per la sua scarsa manutenzione sulle reti o gli snodi di gravi incidenti ferroviari mortali come il deragliamento di Pioltello nel 2018. Si darebbe a un carrozzone statale un servizio cruciale per la vita quotidiana dei lombardi, per i nostri pendolari e i nostri studenti. La Lega farà le barricate per impedirlo, ma fin da subito auspico una presa di posizione di tutte le forze politiche lombarde, a cominciare anche dal Pd». Durissima la reazione dell'assessore regionale ai Trasporti Claudia Terzi: «Il tentativo di scippare Ferrovienord a Regione Lombardia è grave e va respinto al mittente. Un'azione che svela così un bieco volto centralista».