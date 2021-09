Immigrati nei sacchi a pelo e bivacchi in stazione: Milano sempre più degradata

La stazione Centrale di Milano è il crocevia di decine di migliaia di persone, che ogni giorno transitano per la seconda stazione italiana per volume di passeggeri (la prima è la stazione Termini di Roma). Questo è anche uno dei principali scali ferroviari d'Europa, nonché porta d'accesso per la capitale economica d'Italia. Premesso tutto questo, è lecito pensare che la stazione Centrale di Milano e le sue pertinenze siano luoghi sicuri e accoglienti. Invece no, le piazze e le strade davanti agli ingressi dell'edificio ferroviario sono abbandonati a se stessi, in preda al degrado e offrono una prima immagine di Milano lontana da quella che, chi arriva per la prima volta in città, si aspetta.

L'apertura del nuovo Mercato Centrale all'interno degli spazi della stazione è un progetto ambizioso, che ricalca quanto già sperimentato con successo a Roma e Firenze. Per Milano è l'opportunità di aprirsi ancora di più al mondo e di ridisegnare la sua immagine cosmopolita ma, come spesso accade in Italia, basta sollevare il tappeto per trovare le magagne. " Siamo sicuramente contenti per l'inizio dell'avventura di 'Mercato Centrale' in stazione Centrale. Un progetto di privati che garantisce l'apertura di nuovi locali di qualità, porta occupazione e rilancia parte della Stazione. Purtroppo di fronte a un'iniziativa positiva ci troviamo l'incapacità del Comune di Milano di garantire decoro e sicurezza alle aree limitrofe ", ha dichiarato Silvia Sardone.

Il taglio del nastro del Mercato Centrale è previsto alle 18.30 alla presenza delle autorità ma stamattina la situazione antistante gli spazi della stazione non era diversa rispetto al solito, segno che nulla è cambiato. " In Piazza Duca d'Aosta, Piazza Quattro Novembre e Via Vittor Pisani c'erano decine e decine di immigrati che dormivano per terra, su materassi e sacchi a pelo e anche in mezzo ai rifiuti. Le aiuole intorno alla Stazione sono preda di bivacchi e squallore. Come è possibile rilanciare veramente una zona se si continua ad accettare questo degrado e nulla si fa per combattere le attività delinquenziali di spaccio e furti che sono una costante in quest'area? ", prosegue l'eurodeputato e consigliere comunale in forza Lega.