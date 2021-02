Immigrati nell'ex carrozzeria: "Ecco l'accoglienza targata Pd"

Vecchie auto abbandonate, pneumatici inutilizzabili e montagne di rifiuti. È ridotta così l'area dell'ex carrozzeria di via Adriano, nella periferia di Milano, dove da tempo stazionano alcuni immigrati. A rendere nota la situazione " di estremo disagio " sono stati il consigliere comunale della Lega, Silvia Sardone, e il presidente leghista del Municipio 2, Samuele Piscina, che hanno svolto un sopralluogo nell'area.

" Siamo in via Adriano- spiega il consigliere Sardone in un video condiviso sulla sua pagina Facebook- Quest'area è attualmente abbandonata e occupata da immigrati" . Da tempo, infatti, nell'area " stazionano alcuni immigrati irregolari tra carcasse d’auto e rifiuti di ogni genere. Ci troviamo in un’area accanto a una scuola e alla zona dove sorgerà una nuova scuola media ". I due leghisti, che si sono recati in via Adriano con il consigliere municipale del Carroccio Davide Arbizzoni, hanno trovato " uno scenario desolante, dove le condizioni igienico sanitarie in cui vivono queste persone sono indecenti ". Un immigarato arrivato dal Gambia "col barcon e" ha riferito di vivere grazie agli aiuti della Caritas, senza che quest'anno il Comune sia mai andato a " verificare lo stato dell'area ". Come raccontano i politici leghisti, l'ex carrozzeria abbandonata è circondata da "strutture fatiscenti dove hanno dormito e ancora dormono gli immigrati ".