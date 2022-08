Ladri di orologi e spacciatori: le bande di nordafricani terrorizzano i turisti

È una banda specializzata quella che sta seminando terrore a Milano. Dall’inizio dell’estate un gruppo di algerini sta mettendo a segno una serie di colpi in diverse strade cittadine, anche del centro. Oggetti del desiderio dei criminali sono gli orologi preziosi, che costano anche centinaia di migliaia di euro. Il modus operandi dei ladri è sempre lo stesso: si spostano in due o tre, inseguendo il malcapitato anche per ore. Al momento opportuno, poi, sferrano l’attacco strappando l’orologio dal polso del proprietario. Le denunce sono state copiose tanto che la polizia di Stato si è subito messa in azione per scoprire chi sono gli autori dei raid e assicurarli alla giustizia.

I risultati ottenuti dalle forze dell’ordine sono lusinghieri. Come riporta il quotidiano Il Giorno, a giugno è stato acciuffato un 32enne algerino, il quale sembra abbia commesso tre furti in via Andegari, via Baguttino e via Manzoni. L’orologio trafugato è sempre lo stesso: un Patek Philippe dal valore di 470mila euro. Nello stesso periodo sono finiti in manette altri suoi tre connazionali di poco più di vent’anni, i quali hanno rubato un orologio Rolex Daytona da 40mila euro in via Borgonovo. Negli ultimi giorni la banda algerina, che evidentemente non è stata ancora sgominata, si è fatta nuovamente viva.

Altre due rapine sono state segnalate in città begli ultimi giorni e le vittime sono una turista messicana di 67 anni e un turco di 69 anni. Entrambi i colpi sono stati effettuati in via Monte Napoleone. Alla donna è stato sottratto un Audemars Piguet Royal Oak da 20mila euro, mentre all’uomo un Patek Philippe da 60mila euro. Agosto è stato un mese particolarmente movimentato poiché sabato 20, in piazza Diaz, un turista tedesco di 32 anni è stato avvicinato da due uomini e rapinato del Patek Philippe da 60mila euro. Nel mirino della polizia non sono finiti solo gli algerini. Alcuni nordafricani, di solito spacciatori di droga, di notte si trasformano in ladri prendendo di mira i giovani che frequentano i luoghi della movida milanese.

Anche in questo caso a ingolosire i delinquenti sono i costosi orologi indossati dai cittadini di Milano e dai tanti turisti che arrivano in città. A fine luglio, un turista tedesco di 42 anni è stato derubato di un Rolex Submariner dal valore di 11mila euro. Stessa sorte hanno subito una 69enne e una ragazza di 20 anni. Ancora prima, un uomo di 68 anni, in via Teodosio, ha dovuto consegnare ai criminali un Daytona da 35mila euro.