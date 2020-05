M4, San Babila tutta pedonale

Una maxi area pedonale che dal Duomo, attraversa corso Vittorio Emanuele e piazza San Babila, si allunga fino a largo Augusto e, attraverso la riqualificazione di piazza Santo Stefano, arriva fino all'area «car free» dell'Università Statale, tra via Festa del Perdono e largo Richini. É la trasformazione della zona San Babila-largo Augusto a cui puntano Comune e società M4 dopo la realizzazione della linea blu della metropolitana. Un invito a guardare oltre i cantieri che accompagneranno i residenti ancora per anni. Più spazio a pedoni, verde, biciclette, trasporto pubblico e taxi. D'altra parte quando la M4 permetterà di arrivare in 15 minuti dall'aeroporto di Linate e proseguirà a sud verso zona Sant'Ambrogio e Solari fino a San Cristoforo, il traffico si alleggerirà parecchio. L'assessore alla Mobilità Marco Granelli e il presidente di M4 Fabio Terragni hanno mostrato ieri in anteprima i rendering ai consiglieri del Municipio 1 e alle associazioni di commercianti e cittadini. «Il restyling dell'area riprende anche il progetto del 1996 di Caccia Dominioni - spiega Granelli- agevolando le connessioni fra linee di superficie e metrò oltre che con i taxi». L'ampliamento dell'area pedonale consente di collegare i due lati di piazza San Babila e estendere l'area a piedi fino a largo Toscanini creando un percorso riservato lungo corso Europa che, con la creazione di una Ztl, sarà accessibile solo a trasporto pubblico, taxi e carico/scarico. Corso Europa avrà una pista ciclabile e sarà a senso unico di marcia nel tratto tra via Borgogna e il parcheggio di largo Corsia dei Servi e tra via Cavallotti e largo Bersaglieri. Taxi e mezzi privati potranno usare Borgogna per la manovra «torna indietro». Il Comune propone invece di chiudere al traffico i due corselli laterali di largo Augusto garantendo però alle auto la continuità dell'itinerario via Cesare Battisti-via Cavallotti-corso Europa-via Larga e mantenendo la svolta a sinistra da largo Bersaglieri a via Verziere. I progetti prevedono nuova pavimentazione in cubetti di granito nazionale posati in file parallele in continuità con largo Toscanini, corso Europa e largo Bersaglieri, Verziere e largo Augusto. Largo Toscanini avrà una pavimentazione a raso con nuove alberature e accesso consentito solo a mezzi pubblici e taxi. Settanta nuovi alberi a fine lavori sull'area, «che ricordino gli ombrelloni tondi del vecchio mercato» da largo Bersaglieri a largo Augusto. E l'emergenza Covid ha tenuto fermi i cantieri e causato pesanti ricadute alla società M4. La giunta ha accolto la richiesta di pagare acconti mensili pari al 95% dei lavori in modo da garantire liquidità.