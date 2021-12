Madre e figlia trovate morte in casa: si erano "autorecluse"

La madre 71enne è morta, forse per un caduta accidentale, dieci giorni prima che anche la figlia, 48 anni, decidesse di suicidarsi. Una storia straziante quella arriva da Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, emersa a seguito di un'attività di sopralluogo dei carabinieri nell'appartamento in cui vivevano, al limite dell' autoreclusione, le due donne. I cadaveri, con anche le carcasse di tre cagnolini, sono stati rinvenuti nella serata di lunedì 27 dicembre dai vigili del Fuoco. Ritrovato anche un diario con il racconto degli ultimi giorni di vita.

La tragedia

Quando ieri sera gli operatori del 115 hanno fatto irruzione nella casa di via Tonale, a Sesto San Giovanni, si sono imbattuti nei corpi senza vita delle due donne. La madre era distesa in posizione supina sul pavimento della camera da letto mentre la figlia era legata con un cordoncino stretto attorno al collo alla maniglia della porta. In cucina, invece, c'erano i resti dei tre cagnolini di piccola taglia con cui le due donne convivevano. Ad allertare gli inquirenti sono stati alcuni conoscenti preoccupati di non ricevere notizie delle due donne da giorni. Le salme sono state trasferite presso l'Istituto di Medicina Legale per gli accertamenti autoptici di rito.

Le indagini della Procura

Una storia dai contorni ancora incerti e poco definiti. Secondo quanto ricostruito sinora dagli investigatori, pare che madre e figlia vivessero ai limiti dell'autoreclusione, in quasi totale isolamento. La 48enne avrebbe deciso di togliersi la vita dopo che l'anziana madre sarebbe deceduta a seguito di una caduta accidentale. Prima di compiere l'estremo gesto, la giovane ha affidato le sue volontà testamentarie alle pagine di un diario che i carabinieri hanno rinvenuto su un mucchio di coperte in camera da letto. Dato lo stato di decomposizione dei corpi, è molto probabile che la tragedia si sia consumata durante le festività natalizie. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Sesto San Giovanni.