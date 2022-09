Marocchino 19enne aveva nell’auto a noleggio cocaina e soldi

Un 19enne marocchino è stato arrestato dopo che aveva dimenticato di riconsegnare l’auto presa a noleggio più di un mese fa, una Mercedes classe A 180, dentro la quale i carabinieri hanno trovato 2.400 euro in contanti e ben 15 dosi di cocaina. Dimenticarsi di riportare la vettura noleggiata una volta terminato il periodo di locazione è costato tanto al pusher. Come riportato da MilanoToday il giovane è stato fermato nel pomeriggio di ieri a Seregno (Monza Brianza). Adesso lo smemorato dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Ritrovata grazie al gps

I militari della compagnia di Seregno sono riusciti a recuperare il veicolo mai restituito attraverso il gps montato sull’automobile, una volta che il titolare della società di noleggio aveva sporto regolare denuncia per la mancata riconsegna dell'auto. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri, sul registro risultava che la macchina era stata noleggiata lo scorso 27 agosto in un autonoleggio situato vicino alla stazione centrale del capoluogo lombardo. Quando erano però passati i tre giorni del contratto di noleggio, nessuno si era preoccupato di riportare la vettura indietro. Dopo una trentina di giorni e diversi solleciti per rientrare in possesso della macchina, il responsabile del parco auto della società di noleggio, con sede a Napoli, ha sporto regolare denuncia ai carabinieri della città partenopea.

Aveva contanti, cocaina e telefonini

I militari hanno quindi avviato le indagini scoprendo che il geolocalizzatore montato sul veicolo segnalava che l’automobile si trovava ferma in via Aurelio Saffi, a Seregno. Quando sono arrivati sul posto gli uomini dell'Arma hanno trovato il veicolo parcheggiato, con due persone a bordo, due uomini di origini marocchine, uno di 25 e l’altro di 19 anni. Durante la perquisizione sono state trovate le chiavi della Mercedes nella tasca del più giovane, che aveva anche sei telefoni cellulari, la somma di 2.400 euro in contanti e, dulcis in fundo, ben 15 dosi di cocaina. Per completare il quadro, c’era anche tutto il necessario per tagliare e confezionare la droga. Il 19enne marocchino ha raccontato, dopo qualche momento di esitazione, che la vettura era stata noleggiata da un suo amico, probabilmente un prestanome, che poi non l’aveva riconsegnata. Il giovane pusher è stato arrestato.

Segui già la pagina di Milano de ilGiornale.it?