"Mi sembrano due cretini". A Milano spopola il "salto del tornello"

A Milano, ormai da tempo, si assiste alla nascita di un nuovo sport, particolarmente diffuso tra giovanissimi e stranieri: il salto del tornello. A qualunque ora del giorno e della sera, quando la metropolitana del capoluogo è attiva, ci sono (più o meno) agili fruitori che si esibiscono in salti o in improbabili "scalate" laddove l'ingresso non sia con la sbarra ma con i pannelli apribili. Un'abitudine purtroppo diffusa, contro la quale Atm e il Comune di Milano non sembrano capaci di porre un rimedio.

Forse si sentono due eroi, a me sembrano solo due cretini. pic.twitter.com/5lx1g1n4HJ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 9, 2022

" Metropolitana a Milano, nuovo sport: il salto del tornello. Forse si sentono due eroi, a me sembrano solo due cretini ", dice Matteo Salvini condividendo il video di due giovanissimi che si esibiscono nel salto acrobatico del tornello, il tutto davanti agli occhi di uno degli addetti ATM chiuso all'interno del suo gabbiotto. Mentre qualcuno tenta di giustificare il tutto, adducendo a un'ipotetica challenge social che vede, poi, i giovani uscire dalla metro dopo essersi esibiti in un curioso balletto, altri più realistici mostrano i video in cui altre persone scavalcano impunemente i tornelli allo scopo di entrare gratuitamente all'interno delle gallerie della metro per fruire del servizio senza pagare. Inevitabile che tutto questo dia non poco fastidio a chi, invece, nel rispetto delle regole, paga regolarmente il suo abbonamento o ticket.

In città si vede questa scena quotidianamente....ovvio che poi a chi paga biglietti, abbonamenti, e rispetta le regole, girano le balle.. pic.twitter.com/LLQBOqWx7D — Chillerit (@chillerit) November 9, 2022