A Milano aumenta il prezzo di biglietto Atm

Aumento del costo del biglietto Atm all'orizzonte per alcuni cittadini lombardi. A quanto pare entro la fine di questo anno il prezzo del ticket dovrebbe subire un ulteriore aumento, si parla di circa 10-30 centesimi in più, come previsto da una normativa regionale relativa all'adeguamento Istat delle tariffe del trasporto pubblico locale.

La stessa Agenzia del Trasporto pubblico locale, che interessa le zone della città metropolitana di Milano, Pavia, Lodi, Monza e Brianza, ha deliberato in favore dell'incremento di prezzo, sia per il biglietto singolo che per i carnet. Ad oggi, il costo del ticket si aggira intorno ai 2 euro per la durata di 90 minuti di corsa.

"I soci hanno dato mandato al consiglio di intervenire esclusivamente sui titoli occasionali, senza toccare quelli in abbonamento. Tale impostazione garantisce di tutelare in particolare gli utenti abituali, così da incentivarli al ritorno sui mezzi del trasporto pubblico locale ", è stata la spiegazione del presidente dell’Agenzia Daniele Barbone. " È inoltre emersa la richiesta di approfondire l’adeguatezza dell’attuale tipologia di abbonamenti vigenti, in base alle mutate esigenze di mobilità degli utenti legate allo smart working" .

La polemica della sinistra

L'assessore alla Mobilità del Comune di Milano Arianna Censi, tuttavia, ha preso posizione contraria, puntando il dito contro Regione Lombardia, parlando di norma imposta "dalla Regione Lombardia, a trazione leghista, con una legge approvata a luglio" . Censi ha inoltre affermato che, se avesse potuto scegliere, il Comune non avrebbe mai acconsentito all'adeguamento in un periodo di difficoltà economica come questo.

Ad opporsi all'aumento dei biglietti anche i Verdi, che adesso chiedono a gran voce la convocazione del Consiglio comunale. " Si può e si deve resistere alla disposizione regionale come fatto tante altre volte. Ci auguriamo lo facciano tanti sindaci, è sbagliatissimo l'aumento in un momento in cui viene chiesto ai cittadini di lasciare l'auto e usare il mezzo pubblico " tuona il capogruppo Carlo Monguzzi, come riportato dalle agenzie di stampa. "Il comune non deve essere complice di questa decisione. Non combatterla con tutti i mezzi politici, tecnici e procedurali sarebbe terribilmente colpevole".