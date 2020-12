Milano si è svegliata sotto la neve: scatta il piano emergenza

Milano questa mattina si è svegliata sotto un cumulo di neve. Del resto lo si sapeva da parecchi giorni e le previsioni meteorologiche sono state rispettate. La beffa sembra continuare, dopo tre giorni di lockdown, oggi che si potrebbe uscire è arrivata la neve a farci restare in casa. A Milano e sulla Lombardia sta nevicando da questa notte anche intensamente. Oltre al capoluogo, particolarmente interessate dalla precipitazione nevosa sono le province di Pavia, Lodi, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia e Cremona. In alcune zone ci sono state anche bufere caratterizzate dal forte vento unito ai fiocchi.

Neve a Milano e in Lombardia

Come era stato previsto dal Comune, a Milano è immediatamente scattato il piano d’emergenza e sono scesi in campo i primi mezzi spargisale per aiutare la circolazione sulle strade cittadine. Al momento la neve sarebbe sui 5-10 centimetri, ma ora di sera sono previsti anche 20 centimetri. In città le arterie principali sono spazzate, più problematiche quelle secondarie, ancora innevate. Non ci sono tuttavia, almeno per ora, situazioni di criticità, anche se le chiamate ai Vigili del fuoco di via Messina sono continue, e alle 7.30 di questa mattina i pompieri avevano già effettuato una ventina di interventi.

I mezzi pubblici stanno viaggiando in modo regolare e gli ingressi a Milano sono tutti liberi e accessibili. Qualche problema in più per quanto riguarda i treni. Come comunicato nella serata di ieri, domenica 27 dicembre, Rfi e Trenord hanno ridotto i treni sulle linee regionali. In una nota la società aveva scritto: “Saranno garantiti i collegamenti sulle principali direttrici, che saranno servite con almeno un treno all’ora; eventuali eccezioni su linee saranno puntualmente comunicate" . Con la richiesta di muoversi solo se strettamente necessario.

Sale sulle strade

Il Comune ha chiesto nei giorni scorsi agli amministratori condominiali di spargere il sale sui marciapiedi e sulle strade davanti agli stabili e, in caso di precipitazioni abbondanti, di provvedere a spalare la neve. Secondo le previsioni meteo la neve dovrebbe smettere di scendere già dal pomeriggio di oggi, mentre da domani il cielo potrebbe essere coperto e nuvoloso ma senza portare ulteriori precipitazioni. Arpa Lombardia ha infatti reso noto: “Dal pomeriggio di lunedì attenuazione ed esaurimento delle precipitazioni in pianura, deboli sui rilievi fino a martedì, quindi in esaurimento”.

