"Musica Maestri!", note a distanza

Musica maestri: nonostante l'emergenza l'arte delle note non si ferma anche e soprattutto dalle parti del Conservatorio «Giuseppe Verdi» dell'era Cristina Frosini. Che ha appena varato un bella mossa online per dare la possibilità ai milanesi di continuare ad ascoltare opere di vario genere pur stando in «quarantena», tra le mura amiche per evitare rischi di contagio. Già proprio così: della serie #iorestoacasa, l'iniziativa «I suoni del Conservatorio a distanza» - attraverso il canale Youtube e sulla pagina Facebook del Conservatorio stesso - rilancia concerti orchestrali, opere, appuntamenti della rassegna «Musica Maestri!» che sono stati registrati in questi anni e che hanno visto come protagonisti docenti e studenti. Vediamo.

Dopo la partenza del 26 marzo ecco gli altri appuntamenti assai prossimi, sempre di giovedì: il 2 aprile ore 20,30 si potrà rivedere il Concerto sinfonico con Cajkovskij, «Suite dallo Schiaccianoci», Dvorák, Sinfonia n. 9 «Dal nuovo mondo» con l'Orchestra del Conservatorio diretta da Michele Mariotti (evento del 19 gennaio 2019 in Sala Verdi); il 9 aprile ore 20,30 Concerto di Pasqua «Duke Ellington, The best of the Sacred Concerts» ONJ Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani Verdi Vocal Ensemble Pop-Rock & Jazz (Special Chorus) direzione Pino Jodice, maestro preparatore del coro Marco Battigelli, voce narrante Stefano De Sando e voci soliste della ONJ Marta Giulioni, Roberta Sava concerto del 14 aprile 2019 in Sala Verdi. E ancora i Concerti della domenica ore 18. Una bella occasione per risentire la «colonna sonora» di molti weekend.

Si parte domani con la visione web del concerto del 12 marzo 2017, musiche di Bruch, Glinka e Rota (Laura Magistrelli clarinetto), Nicoletta Mainardi (violoncello) e Sumiko Hojo (piano); domenica 5 aprile concerto del 17 settembre 2017 con pagine di Dvorák, Schumann, Magnard e Ornstein (Christian Bellisario violoncello, Irina Kravchenko pianoforte); 12 aprile «Concerto del 21 ottobre 2018» (musiche di Guastavino, Gershwin e Cajkovskij (Alfredo Castellani e Barbara Tolomelli pianoforte). Di più.

Domenica 19 aprile concerto del 24 febbraio 2019 «Est! Est! Est!», musiche di Bartók, Ligeti, Zanchini, Pärt (Mario Marzi saxofono, Simone Zanchini fisarmonica, Ruggero Laganà pianoforte e clavicembalo), il 26 aprile concerto del 17 marzo 2019 (musiche di J. Brahms, C. Franck Matteo Ronchini violoncello, Corrado Greco pianoforte). Buon ascolto.