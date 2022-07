Da NoLo alla Darsena vietato l'asporto di vetro e lattine in 8 zone di movida

Torna l'ordinanza per una «Movida sicura», è scattata a mezzanotte e sarà in vigore fino al 28 agosto. Il sindaco Beppe Sala ha disposto come l'anno scorso il divieto di vendere cibo e bevande da asporto in contenitori di vetro o lattine in otto zone del divertimento by night: area Duomo, Arco della Pace, Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona, NoLo, corso Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera, Isola, Lazzaretto e Melzo. L'ordinanza sottolinea che «l'affluenza di un gran numero di persone nelle zone della movida comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione» e «il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine costituisce pericolo, specie quelli frantumati che possono creare gravi lesioni e costituiscono degrado».

Il divieto (di vendita e distribuzione anche gratuita) sarà in vigore dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo e riguarda le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture d vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, bar, distributori automatici, commercio ambulante e street food. È consentita la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di carta o di plastica previa spillatura (alla spina) o mescita. La vendita di bevande in bicchieri e bottiglie di vetro potrà continuare regolarmente all'interno dei locali o nei tavolini all'aperto. I commercianti devono stare attenti a non sgarrare, si rischiano maxi multe: da 500 a 5mila euro. E qualora la stessa stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno potrà essere disposta la sospensione della licenza fino a 15 giorni. Per il Pd Michele Albiani «rischia di non essere abbastanza efficace, la maggior parte delle bottiglie venivano comprate in altri quartieri. Il vetro va vietato in tutta l