"Ora lavoro di squadra per il Piano vaccinale. Saremo un'orchestra"

«Il piano di vaccinazione di massa dovrà necessariamente essere frutto di un lavoro di squadra, per questo è fondamentale il contributo di tutti». Ieri all'ospedale in Fiera il governatore Attilio Fontana e il vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti hanno assistito alla seconda giornata di sperimentazione vaccinale anti Covid. Nel fine settimana hanno ricevuto la seconda dose Pfizer poco più di 2.300 volontari e la prova è servita a calcolare i tempi tecnici delle operazioni di immunizzazione. Per riprodurre il modello Fiera nei poli regionali, quando partirà la vaccinazione di massa, e anche stabilire quante persone possono essere vaccinate nelle 24 ore.

Confermata la partenza per gli over 80, che sono circa 700mila, per il 24 febbraio. Poi toccherà al resto della popolazione, cominciando dai pazienti fragili. In tutto circa 6,6 milioni di lombardi, se si escludono i minorenni. Il Pirellone conferma anche l'obiettivo di immunizzare tutti entro la fine di giugno, arrivando fino a 150mila somministrazioni giornaliere nel picco massimo. Restano però due grosse incognite: le tempistiche di consegna delle dosi da parte dei produttori e il reclutamento del personale sanitario. Nella prova sul campo della Fiera sono stati rilevati due minuti per l'accettazione, tre per la visita con l'anamnesi e altri tre per l'effettiva iniezione. Circa otto minuti per ciascuna somministrazione quindi, cui si aggiunge il quarto d'ora di osservazione prima di poter tornare a casa.

Sempre ieri sono stati convocati i direttori generali delle Ats, delle Asst e degli Irccs della Lombardia, che hanno ricevuto le indicazioni per i piani vaccinali sul territorio. «Esprimiamo il nostro ringraziamento a tutto il personale medico, infermieristico, amministrativo di Areu, dell'esercito, della Protezione civile», hanno aggiunto Fontana e Moratti. Bertolaso, capo dell'Unità di crisi vaccinale, ha assicurato ai dg: «Siamo a vostra disposizione, i vostri facilitatori. Dobbiamo lavorare come un'orchestra».

Ancora Fontana, riferendosi alla due giorni all'ospedale in Fiera: «Le sperimentazioni sono andate bene. È un modello che vorremmo replicare su tutto il resto del territorio regionale quando potremo iniziare le vaccinazioni di massa, sperando sempre che arrivino i vaccini. I risultati della sperimentazione verranno elaborati dai tecnici nei primi giorni della prossima settimana per poi essere comunicati pubblicamente». E all'incontro con i direttori generali di Ats e ospedali il governatore ha parlato di «un evento storico, che consentirà di salvare la vita a migliaia di persone». Per concludere: «È un momento difficile, dobbiamo buttare il cuore oltre l'ostacolo e dimostrare la vera eccellenza sanitaria lombarda».

Moratti, a proposito dei vaccini, ha auspicato infine «una grande alleanza che includa anche il mondo delle attività produttive e i sindacati», con lo scopo di «far ripartire la Lombardia».