Le borse di lavoro? Agli stranieri. "Così a Milano si discriminano gli italiani"

A Milano ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. E non nel senso che qualcuno potrebbe pensare, anzi. Infatti, nella città amministrata da Beppe Sala e dai suoi uomini, a essere privilegiati sono per lo più gli immigrati a discapito degli italiani, ormai tenuti ai margini. L'ultimo caso è quello denunciato da Silvia Sardone, europarlamentare della Lega e consigliere comunale a Milano, che ha mosso un'interrogazione per avere delucidazioni sull'assegnazione delle borse di lavoro del Celav, che vengono erogate dal Comune di Milano.

Ebbene, la maggior parte di queste, da gennaio del 2022, sono state erogate a cittadini stranieri, esattamente 235. Le restanti 232 sono state distribuite tra gli italiani. Ora, a guardare i numeri assoluti non c'è effettivamente una grandissime differenza tra le due parti ma se si guarda il tutto nella giusta dimensione, ci si rende conto che la sproporzione è netta. Considerando che gli stranieri sono meno del 19% della popolazione milanese, quindi una minoranza, possibile quando si tratta di welfare riescano spesso a superare gli italiani in numeri assoluti per quanto concerne le assegnazioni?