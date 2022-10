Sangue nelle vie della movida: accoltellati due ragazzi fuori dalla discoteca

Due ragazzi sono stati accoltellati la notte scorsa a Milano, fuori da una discoteca all’altezza del civico 18 di viale Monte Grappa, uno dei luoghi della movida milanese, e riversano in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, il primo, un italiano di 22 anni, è stato accoltellato al torace. La polizia è arrivata sul luogo dell’aggressione dopo le 4 di questa mattina e ha trovato la vittima agonizzante per terra.

Appena giunto il personale sanitario del 118, il giovane è stato intubato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele dove, a causa delle sue gravi condizioni, è stato sottoposto nella notte a due interventi chirurgici. Adesso lotta tra la vita e la morte. L’altra vittima si trovava invece a poca distanza dal primo ragazzo, anche lui era stato accoltellato ed i paramedici lo hanno trasferito in gravi condizioni all’ospedale Niguarda.

La dinamica

Da quanto emerso da una prima ricostruzione della polizia, sembra che il 22enne sia stato ferito da un gruppo di ragazzi che stava importunando alcuni passanti. Le forze dell’ordine, come riportato da MilanoToday, erano arrivate sul luogo dell’aggressione dopo essere stati allertati dal 118 che, a bordo di un’automedica e di una ambulanza, si era recato in viale Monte Grappa per prestare soccorso a un ragazzo accoltellato al petto. Inizialmente il 22enne non sembrava in pericolo di vita ma il suo quadro clinico era poi peggiorato con il passare dei minuti. L’altro uomo rimasto ferito è stato invece trasferito al Niguarda, dove gli sono state riscontrate delle ferite da arma da taglio, riconducibili con ogni probabilità a una o più coltellate. Di lui non si sa ancora nulla. L’uomo è comunque stato aggredito nella stessa zona in cui è avvenuto il ferimento dei 22enne, e verosimilmente allo stesso orario. Questi particolari fanno pensare che i due accoltellamenti possano essere correlati tra loro. Anche il secondo giovane sarebbe al momento ricoverato in pericolo di vita. La questura di Milano ha reso noto una prima ricostruzione di quanto avvenuto nella notte, secondo la quale un gruppo di giovani stesse dando fastidio ai passanti. Alcuni di questi, forse anche il 22enne rimasto gravemente ferito, avrebbero cercato di intervenire per farli smettere, ma un componente del gruppo avrebbe estratto un coltello e si sarebbe scagliato contro il ragazzo ferendolo.

