Riaprono parchi (e aree cani). Parte l'asporto per i ristoranti

Sembra di sentire la campanella della scuola che suona il liberi tutti ma è bene frenare l'entusiasmo e ricordare che il virus è ancora in circolazione. Si passa alla «fase 2» ma l'attenzione deve rimanere al livello uno ancora a lungo e bisognerà attenersi alle regole del metro di distanza praticamente ovunque.

SECONDE CASE E TAKE AWAY

Via libera in Lombardia ai mercati rionali ma solo per generi alimentari e con percorsi di sicurezza, ingressi contingentati e misurazione della febbre. A Milano bisognerà attendere giovedì. Semaforo verde per studi professionali, cartolerie, librerie e negozi di fiori. Via libera anche alla toelettatura degli animali e cadono le restrizioni per i distributori h24 di generi alimentari che quindi potranno offrire tutto e non solo acqua, latte e prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Possono riaprire servizi bancari e assicurativi, attività alberghiere, attività per la riparazione e vendita di computer, telefoni ed elettrodomestici, articoli per illuminazione, ferramenta, vernici, materiale elettrico termoidraulico e apparecchiature fotografiche». E da oggi i ristoranti oltre a consegnare a domicilio possono fare servizio take away, ma è severamente vietato il consumo dentro o davanti al locale per non creare assembramenti. Ripartono maneggi, attività di addestramento dei cani, pesca. Via libera anche al raggiungimento delle seconde case, esclusivamente per ragioni di manutenzione e ai lavori di manutenzione e riparazione per barche e natanti, con possibilità di navigazione in solitaria. Stop a slot machine.

GUANTI SUI MEZZI

A differenza di quanto previsto nel Dpcm, la Regione ha disposto con un'ordinanza che in Lombardia rimanga ancora l'obbligo di coprirsi le vie respiratorie con mascherina oppure con sciarpe, foulard o altri indumenti anche all'aperto. E oltre alla mascherina bisognerà indossare anche guanti a bordo dei mezzi di trasporto pubblico. Il passeggero è tenuto a procurarseli e indossarli correttamente dal momento in cui entra in stazione, sosta alle fermate o banchine, si accoda per salire sui mezzi e si allontana. In metropolitana, sui bus e treni i sedili da non utilizzare sono contrassegnati da segnali ben visibili. La Regione ha chiarito invece ieri che i runner dovranno solo mettere la mascherina prima e dopo ma non durante l'attività.

PARCHI E IDROSCALO

Riaprono in città tutti i parchi, recintati e non. Nessun controllo all'ingresso ma i vigili sorveglieranno che non si creino assembramenti, neanche tra bambini. Bisogna camminare a un metro di distanza, correre a due metri dalle altre persone, è possibile sedersi sulle panchine ma mantenendo un metro di distanza e per il tempo strettamente necessario a riposare dopo l'attività sportiva e motoria. Non è consentito stare sui prati se non per esercizi sportivi individuali o per brevi soste di riposo dallo sport, vietate feste, pic nic, aree giochi e sportive, aperte invece le aree cani ma i proprietari dovranno mantenere il solito distanziamento. I bimbi possono portare piccoli oggetti (palla, frisbee e simili) da usare da soli o con l'adulto che li accompagna. Si possono consumare cibi e bevande solo se non costituisce motivo di stazionamento, seduta o assembramento (un bimbo che mangia la sua merenda sì, un pic nic sul prato no). Al parco Nord restano chiusi campi bocce, velodromo, bagni autopulenti, percorsi vita, parcheggi. Il chiosco presso il lago Niguarda riapre solo per l'asporto. L'Idroscalo riapre solo da giovedì (e solo l'area tra la testata Nord e la Zona Sud), con orario prolungato 7.30-21 e unico ingresso 3 Riviera Est, con misurazione della febbre. Spiagge off limits e bagni ancora vietati.

ZTL E STRISCE BLU

Fino al 31 maggio stop ad Area B e Area C, non si paga la sosta (ma tornano i divieti negli stalli riservati ai mercati rionali). Sospesi da oggi e per tutto il mese i divieti di accesso e circolazione nelle Ztl e nelle corsie riservate al trasporto pubblico.