Royal Air Jordanian: tre voli settimanali da Milano ad Amman

Tre voli settimanali dall’aeroporto di Milano Malpensa: è decollato il primo ottobre il nuovo operativo di Royal Jordanian Airlines con rotta ogni sabato, domenica e mercoledì verso l’aeroporto Queen Alia International di Amman, in Giordania. Il volo parte dall’aeroporto internazionale Queen Alia di Amman alle 11:45 e arriva all’aeroporto di Milano Malpensa alle 15:15. Il volo di ritorno parte da Milano Malpensa alle 16:40 e arriva a Queen Alia alle 21:20.

Collegamenti di sole 3 ore e mezza che da Milano raggiunge la capitale del regno hashemita in grado garantire una forte presenza di Royal Jordanian in Italia e nel mercato europeo. L’aggiunta di questa nuova rotta è in linea con la strategia della compagnia di bandiera. l’obiettivo nei prossimi 5 anni è di aumentare la flotta, accrescere continuamente il network, posizionare Amman come un gateway leader verso il Levante e soprattutto focalizzarsi sul turismo in Giordania. L’hub del Queen Alia International permetterà anche numerose connessioni verso il Medio Oriente.

“Royal Jordanian continuerà a sviluppare il suo network e cercherà nuovi mercati attraenti per la sua espansione economica. La nostra ambizione è quella di diventare la compagnia aerea preferita verso il Medio Oriente e verso i paesi del Levante. Puntiamo anche ad attrarre più turisti in Giordania offrendo tariffe vantaggiose, ottima qualità del servizio e la scoperta dell’ospitalità giordana sul voli Milano – Amman”, ha dichiarato Karim Makhlouf, chief Commercial officer della compagnia aerea.

“Siamo contenti di festeggiare il ritorno di Royal Jordanian Airlines a Malpensa – ha sottolineato Andrea Tucci, vice presidente Aviation business development di Sea eroporti di Milano -. Il ritorno di questo nostro storico partner arricchisce di valore e qualità l’offerta da Milano per la Giordania e in generale per il Mediterraneo. Attualmente il recupero del traffico sul nostro aeroporto è pari al 97% del pre-Covid grazie al contributo di 75 compagnie aeree su un network di 190 destinazioni, dati che confermano l’attrattività della nostra Regione e il potenziale della cacthment area che spingono i vettori più dinamici come Royal Jordanian Airlines, ultimo vettore internazionale, solo per cronologia, a investire nelle nostre infrastrutture”.

La Giordania una meta perfetta per i viaggiatori che amano le scoperte e le suggestioni di un Paese che offre nolto dal punto di vista turistico fra cultura, archelogia e natura. Ci si può rilassare ad esempio nelle terme rigeneranti del Mar Morto, ilpunto più basso del pianeta oppure trascorre giornate al sole sulle splendide spiagge e l’incredibile vita marina e corallina di Aqaba, ai margini del Mar Rosso.

I siti storici della Giordania includono diverse attrazioni, tra cui Petra, una delle sette meraviglie del mondo e l’antica città romana di Jerash, uno degli insediamenti greco-romani meglio preservate al mondo. I siti religiosi includono Bethany presso il fiume Giordano, considerato dalla tradizione cristiana il sito dove è stato battezzato Gesù, e molti altri siti cristiani.

Oltre alle attività legate al turismo avventuroso, storico, religioso, di benessere e gastronomico, i turisti e i collezionisti di arte potranno anche godere di gallerie d’arte, fiere, festival, street art e moda, creati da giovani artisti giordani, musicisti e designer di moda presenti in tutta la Giordania.