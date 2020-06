Ryanair riparte a Malpensa con 25 rotte per l'estate

Ryanair aumenta i voli da e per l’aeroporto di Milano Malpensa, con collegamenti su Palermo e Catania già ripristinati dal 21 giugno, Londra-Stansted, Comiso e Manchester (operativi dal 22 giugno), mentre oggi riprendono quelli con Lamezia Terme, Brindisi, Bari e Alghero.

Nei prossimi giorno saranno riaperte le rotte per Bruxelles, Dublino, Madrid, Valencia, Malaga, Porto, Bucarest (Otopeni), Alicante, Bristol, Creta-Candia, Kaunas, Palma di Maiorca, Siviglia, Almeria, Calamata, Gran Canaria. Inoltre, dal 1° luglio Ryanair incrementerà ulteriormente il numero di rotte e la loro frequenza, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020.

Con l’allentamento delle restrizioni negli spostamenti, la voglia di viaggiare si fa sempre più forte, l'Italia è tra le destinazioni turistiche più ricercate dai visitatori europei e tra gli utenti italiani tra le mete più popolari, oltre al Bel Paese, ci sono sicuramente Regno Unito, Belgio, Spagna, Irlanda, Portogallo, Romania, Grecia e Lituania.

La ripresa dei collegamenti dallo scalo gestito da Sea, oltre a sostenere l’economia e il turismo regionale da cui dipendono migliaia di posti di lavoro, offrirà anche l’opportunità di favorire i flussi di passeggeri business e leisure dall’aeroporto di Milano Malpensa verso le altre regioni italiane, con collegamenti diretti tutto l’anno, e verso le più importanti e gettonate destinazioni europee.

L’operativo include in tutto 25rotte, di cui 7 nazionali - Catania, Palermo, Lamezia Terme, Brindisi, Bari, Alghero, Comiso e 18 internazionali - Londra-Stansted, Bruxelles, Dublino, Madrid, Valencia, Manchester, Malaga, Porto, Bucarest (Otopeni), Alicante, Bristol, Creta-Candia, Kaunas, Palma di Maiorca, Siviglia, Almeria, Calamata e Gran Canaria.

“Ryanair è lieta di annunciare che verranno ripristinate ben 25 rotte da e per l’aeroporto di Milano Malpensa, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020. I collegamenti con 9 di queste sono già attivi. Importante contributo alla ripresa dell’economia e del turismo regionale, permettendo a parenti ed amici di ricongiungersi e a milioni di turisti, nazionali ed internazionali, di scoprire il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese e dell’Europa”, dice Chiara Revara, Head of International Communications di Ryanair.

“L’annunciata ripartenza dei voli di Ryanair da Milano Malpensa ci riempie di gioia, è il segnale che finalmente l’aeroporto torna a collegare strutturalmente, grazie a Ryanair, il nord Italia con una rete di destinazioni domestiche ed europee, agevolando così la ripresa del turismo e dell’economia”, sottolinea Andrea Tucci, VP Aviation Business Development at Sea.