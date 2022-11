Sala chiede 500 agenti: ma quelli della Lamorgese?

Il tema della sicurezza a in città ha un andamento alterno. Almeno per il Comune e la sinistra. Da un lato dicono che i reati sono in diminuzione, che non c'è emergenza, che l'allarme è una strumentalizzazione dell'opposizione, salvo poi ricordarsi ogni tanto che gli organici della polizia locale sono carenti e gli uomini per le pattuglie sono quelli che sono. Una sofferenza più volte denunciata anche dai sindacati che da tempo chiedono assunzioni perché gli agenti sono caricati di turni, straordinari e ritmi di lavoro importanti. E ieri il sindaco Sala è tornato sull'argomento: «Il tema è sempre relativo alle risorse messe a disposizione dal punto di vista del personale. Il nostro orientamento, come amministrazione, è aggiungere uomini e donne della Polizia locale e chiedere più o meno un equivalente anche rispetto alle altre forze di polizia. Se noi abbiamo in programma di averne 500 in più, quello che riteniamo sia necessario è che lo Stato e il ministero (dell'Interno, ndr) facciano lo stesso». Così ieri il sindaco a margine della cerimonia dell'alzabandiera in piazza Duomo per la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. Un annuncio non casuale, anche perché oggi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà in Prefettura, per partecipare al Comitato per l'ordine e la sicurezza. Lì il sindaco avrà modo di fare un punto col Viminale sulle questioni più urgenti per la città.

«Poi - ha aggiunto Sala - ci sono tematiche di gestione del territorio che meritano particolare attenzione, credo che sia il momento di non continuare con questa separazione tra centro e periferia. Ma ci sono luoghi più delicati e meno delicati, ci sono luoghi che richiedono un presidio fisso come Piazza Duomo per esempio. Ci sono altre realtà che richiedono di concentrarsi con attenzione in funzione del momento e tutto ciò va fatto in modo coordinato. Poi la tecnologia fa la sua parte. Credo che sia il momento di una riflessione più profonda di quello che si può fare anche con gli strumenti tecnologici».

Ma all'opposizione, che sulla sicurezza ha sempre chiesto interventi importanti - perché la situazione in città, dalla piccola criminalità, alla movida, alle bande che agiscono nelle periferie, non appare per nulla sotto controllo - i conti che fa il sindaco non tornano: «Sala ha annunciato che chiederà 500 uomini delle forze dell'ordine al ministero degli Interni - ha commentato il deputato Riccardo De Corato, già assessore regionale alla Sicurezza e vicesindaco, ma ci spiega che dove sono i 250 promessi dall'ex ministro Lamorgese, lo scorso febbraio, in seguito ai gravi fatti accaduti in Duomo a capodanno, che sarebbero dovuti arrivare a giugno di quest'anno? Lo stesso sindaco ha dichiarato più volte che avrebbe assunto 500 uomini della Polizia locale, forse ne ha veramente assunti un centinaio, ed i restanti che fine hanno fatto? Vista la criticità in cui versa la città da lui amministrata, cosa aspetta il 2025 quando terminerà il suo mandato di primo cittadino?».