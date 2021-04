Sala: "Il Salone del Mobile si faccia, sarà presente anche Mattarella"

"Questa è una lettera che abbiamo ricevuto ieri dal Quirinale, che ci conferma la disponibilità del Presidente Sergio Mattarella ad essere a Milano il 5 settembre per l'inaugurazione del Salone del Mobile”, il sindaco Giuseppe Sala mostra in un video su Facebook e su Istagram la lettera ricevuta dal Capo dello Stato che annuncia la propria disponibilità e lancia un appello a organizzatori ed espositori perché l’edizione dei 60 anni del Salone prevista da 5 al 10 settembre in Fiera Milano si svolga come programmato.

Appello che arriva dopo le dimissioni di Claudio Luti da presidente del Salone motivate dalla “volontà da parte delle aziende di rinunciare a partecipare rendendo difficoltoso dar vita a una manifestazione di qualità, rappresentativa del settore nel suo insieme”. La decisione se cancellare o meno il Salone non è stata ancora presa e si aspetta la riunione del cda di Federlegno Arredo che si dovrebbe tenere nel giro di pochi giorni.

"La collaborazione di Milano con il Salone del Mobile è ultra decennale e stiamo attenti - dice Sala rivolgendosi agli imprenditori - perché non è così scontato che non ci siano altre città europee che in queste difficoltà possano inserirsi e possano reclamare un ruolo importante nel design, cosa che da sindaco di Milano non posso permettere, per cui rifletteteci”.

"Capisco - aggiunge ancora il sindaco - che in questa fase voi avete, come tutti, pagato le conseguenze della pandemia, ma decisamente di meno e che ci sono categorie come i ristoratori, gli albergatori, i servizi, e chi si occupa di comunicazione e molte altre categorie che hanno bisogno di lavorare. Ecco in questo momenti le comunità si stringono, e non esiste un tema di debiti o crediti, esiste il tema della generosità".