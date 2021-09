Quello scatto "tutto al maschile" del 2019 che scatenò le polemiche in tutto il mondo

Era il 9 aprile 2019, anno dell'ultimo Salone del Mobile dell' epoca pre Covid, quando la foto del taglio del nastro alla presenza dell'allora premier Giuseppe Conte, suscitò scandalo e strali perché mostrava solo uomini delle istituzioni. Uno scatto che aveva fatto il giro del mondo dalla Svizzera a New York e ritorno: «Ignoranza, cecità incurante e mancanza di rispetto non sono più accettabili» commentava Paola Antonelli del Moma di New York, ripostando il commento allibito della direttrice della Fondazione Barragan, Federica Zanco.

Il sindaco Beppe Sala anche quella volta era corso ai ripari facendo promesse che non erano nelle sue competenze. «Sto ricevendo tanti messaggi di irritazione per la fotografia di ieri al taglio del nastro del Salone del Mobile. In effetti non possiamo che dire che quella è una immagine profondamente sbagliata. Lo dobbiamo dire anche a quelli che pensano sì, ma le cose importanti sono altre. Non è così, sono molto importanti anche queste situazioni e perciò non posso fare altro che scusarmi e promettere che mi impegnerò affinché tali episodi non si abbiano a ripetere». In risposta la sua assessora a Design e Attività produttive Cristina Tajani aveva chiamato a raccolta le «donne del design» per uno scatto dalla didascalia #siamodipiù. In fila designer, architette, curatrici e giornaliste. «Mostrare dieci uomini che inaugurano il Salone vuol dire raccontare solo una parte della storia. È un'immagine falsa e anacronistica di Milano e del Paese» aveva tuonato Tajani.

Lo scatto che abbiamo visto ieri, che farà nuovamente il giro del mondo, si spera, immortala una donna che taglia il nastro della edizione 59 del Salone del Mobile, con il suo evento speciale Supersalone. È Maria Porro, la prima presidente della storia del Salone del Mobile, eletta all'unanimità solo due mesi fa, e che è riuscita nel «miracolo», insieme al curatore Stefano Boeri e ai suoi collaboratori, e ai 425 brand presenti in Fiera di organizzare la kermesse internazionale.

Classe 1983, madre di tre bambini, Porro, dal 2015 è direttore marketing e comunicazione della Porro S.p.A, storico marchio del design italiano. Dopo un mandato nel Direttivo di Assarredo, nel settembre 2020 è stata eletta all'unanimità Presidente dell'Associazione che riunisce i produttori di arredamento italiani. Dal 2019 fa parte del Cda della Fondazione Altagamma. Laureata in Scenografia all'Accademia di Belle Arti di Brera, ha lavorato per un decennio nel campo del teatro, dell'arte e dei grandi eventi come progettista, coordinatrice e curatrice firmando allestimenti in tutto il mondo.