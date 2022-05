Sconto per parcheggi a Malpensa e Linate, accordo tra Ita Airways e Sea

Accordo commerciale tra ITA Airways e Sea per l’utilizzo dei parcheggi negli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate che ha come obiettivo principale quello di assicurare benefici esclusivi ai clienti della compagnia aerea in partenza dai due scali milanesi con agevolazioni tariffarie valide fino al 30 luglio 2022.

A Malpensa è previsto uno sconto del 18% sulla tariffa web più bassa disponibile con sosta minima di 5 giorni e acquisto anticipato di almeno 5 giorni. A Linate: sconto del 12% sulla tariffa web più bassa disponibile con sosta minima di 2 giorni e acquisto anticipato di 2 giorni.

I clienti di ITA Airways riceveranno un codice per ricevere le agevolazioni tariffare di ViaMilano Parking, durante l’acquisto online del biglietto del proprio volo dagli aeroporti che dovrà poi essere inserito sul sito milanairports-shop.com durante la prenotazione del parcheggio.

Per il parcheggio presso l’aeroporto di Milano Linate i clienti potranno anche avere il 15% di sconto per le soste al parcheggio coperto P1 Top Class, presentando la carta d’imbarco ITA Airways al momento del pagamento in aeroporto.

ViaMilano Parking è il sistema di parcheggi ufficiali dei due aeroporti milanesi e di quello di Bergamo Orio al Serio: gli unici dentro l’aeroporto che permettono alla clientela di risparmiare tempo, per volare subito con ITA Airways che opera ITA Airways opera da Milano Linate e Milano Malpensa su 24 destinazione che arriveranno a 33 nel mese di agosto. Da Malpensa è operativo il volo intercontinentale verso New York JFK. Da Linate sono operative 12 destinazione nazionale (che arriveranno a 14 ad agosto) e 11 internazionali (che arriveranno a 18 ad agosto.