Scuola, campagna social per "acchiappare" i giovani

«Bye bye home gym! Non c'è niente di più rilassante di una corsa o una passeggiata al parco o in mezzo ai tanti sentieri e aree verdi di cui la Lombardia è ricca. Insieme si può e l'energia raddoppia, ma la prevenzione è importante!» . «Metti in pausa il virtuale e torna al reale! Scendi in campo con gli amici a condividere la passione per lo sport di squadra e la voglia di trovare sempre nuove sfide. Per abbattere le distanze e ricominciare a vivere in sicurezza». Sono alcuni dei post comparsi sulla pagina ufficiale della regione Lombardia su facebook venerdì per spingere i giovani a vaccinarsi. «Per abbattere le distanze e ricominciare a vivere in sicurezza, #RegioneLombardia avvia la campagna dedicata ai giovani under 20 che non hanno ancora effettuato la vaccinazione anti Covid-19 - recita il post -. Scopri come aderire online attraverso la piattaforma dedicata:www.vaccinazionicovid.regione.lombardia.it». Questi primi messaggi, firmati dallo staff interno di Palazzo Lombardia, dovrebbero essere seguiti da una campagna specifica indirizzata agli adolescenti su tik tok, il social del momento.

La corsa ad acchiappare ragazzi che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale- al momento sono il 74,3 per cento i giovani dai 12 ai 19 anni vaccinati o prenotati (il 30 per cento circa è coperto, il 65 per cento in attesa di seconda dose, 109.551 i prenotati), mentre tra i ventenni si registra un'adesione pari all'85,1 per cento - è la priorità dell'assessorato al Welfare, in vista della riapertura delle scuole il 13 settembre. «Nell'ultimo mese - sottolineava qualche giorno fa l'assessore al Welfare e vicepresidente di Regione Letizia Moratti - stiamo assistendo con un po'di preoccupazione alla risalita dei contagi, più marcata per le fasce di età giovani e giovanissimi. Così, in questa fase della campagna vaccinale, abbiamo deciso di mettere il focus su scuola e università. In effetti più alto sarà il numero di studenti vaccinati, maggiore sarà la possibilità di tornare in presenza o con pochissime limitazioni». L'obiettivo, infatti, è avere tutti gli adolescenti coperti per il rientro. Per rendere ancora più incisivo il piano, che precede la possibilità di prenotarsi e avere la somministrazione in 48 ore al massimo grazie ai 140mila slot al giorno a disposizione, la Regione ha deciso di affidarsi anche a un campagna di comunicazione per convincere i ragazzi ancora indecisi.

Da acchiappare anche una buona fetta di lombardi tra i 30 e i 40 anni, mezzo milione circa che ancora non ha aderito.