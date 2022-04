Serie tv, videoclip e falchi. È un anno "Monumentale"

Videoclip, serie tv, installazioni. La pandemia ha rallentato nel 2021 (anche) le visite al Monumentale, che ha dovuto chiudere come gli altri luoghi di cultura in zona rossa e arancione, ma non ha spento i riflettori sul cimitero storico di Milano, anzi. E c'è chi è ancora pronto a spendere cifre a più zeri per aggiudicarsi l'eterno riposo all'ombra del Pantheon, basti ricordare che lo scorso 15 settembre il Comune ha messo all'asta quattro edicole, la base complessiva ammontava a 1,4 milioni e ne ha incassati quasi 2,6. Il Bilancio consuntivo dell'anno passato, appena approvato dalla giunta Sala, racconta anche le curiosità e le prospettive del museo a cielo aperto, che dal 26 aprile ha riaperto al pubblico dopo il «lockdown» della cultura e nell'anno ha ospitato 746 visite guidate per 18.650 persone.

Il Monumentale doveva ospitare anche un Requiem speciale, Fondazione Pirelli e l'artista Maurizio Cattelan stavano progettando un evento collegato alla mostra «Breath Gosths Blind» che si stava tenendo all'Hangar ma hanno rinunciato a causa di costi, tempistiche ristrette e limitazioni di sicurezza imposti dal luogo. Non ha rinunciato Cattelan invece ad «invadere» artisticamente il cimitero: è in corso fino al 6 novembre nella sala del Tempio crematorio l'opera «Lullaby» che l'artista realizzò nel 1994, raccogliendo in 40 sacchi di plastica le macerie del Pac causate dall'attentato di matrice mafiosa del 27 luglio 1993 in via Palestro. Il sindaco Beppe Sala all'inaugurazione del progetto intitolato «Ninna nanna» si è augurato che l'installazione accenda anche l'interesse di qualche sponsor per ristrutturare il Tempio crematorio e riaprirlo in pianta stabile al pubblico.

Intanto, al cimitero Monumentale si sono accesi più volte nel 2021 i riflettori, a maggio per le riprese della serie Amazon «Le avventure di Carlo Monterossi» con Claudio Bentivoglio e ci sono stati numerosi sopralluoghi sia per la tv che per il cinema, si è girato il videoclip musicale «Demetra» dei Recall Madame X, ci sono state ventuno richieste di set fotografici e il Monumento Elisi e il percorso tra le tombe liberty del cimitero sono finiti anche nella guida «Lonely Planet». Edicole e monumenti attraggono tesisti, scuole e università (dalla Bicocca, che ha attivato anche uno stage, al Politecnico). E lo scorso novembre è partito anche un progetto per valorizzare e raccontare le donne «illustre, benemerite e distinte nella storia patria» ricordate nel Famedio, la programmazione è partita con Carla Fracci e va già oltre il 2025.

Le tombe monumentale vanno protette, anche dagli escrementi dei piccioni. Dallo scorso novembre è entrato in funzione un programma di falconeria, nei primi due mesi sono stati realizzati sedici interventi da due ore ciascuno. Tradotto: falchi in volo sul Monumentale per trentadue ore. Restando in tema animale, dopo lungo tempo i rappresentanti della colonia felina hanno ottenuto un locale per organizzare la cura dei felini che si aggirano tra i defunti, più o meno illustri.