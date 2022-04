"Sirenetta 2.0", un musical per dire no alla plastica in mare

Una “Sirenetta 2.0” per un musical ispirato alla difesa dell’ambiente, del mare in particolare. Una storia avvincente e moderna che si fa testimone di un grande messaggio per

sensibilizzare e riflettere, attraverso il teatro, sulla necessità di ridurre il consumo della plastica attraverso comportamenti virtuosi e consapevoli. Spettacolo adatto alle famiglie che debutta questo venerdì 22 aprile al Teatro Repower di Milano alle ore 20.45 e avrà una replica speciale per le scuole, alle ore 10.30.

A proporlo è All Crazy Art & Show di Lissone, compagnia di family show da anni nel campo dell’entertainment per famiglie che ha voluto così portare sul palcoscenico questo tema che al centro delle più recenti discussioni in tutto il pianeta: la salvaguardia dell’ambiente . Il mare che circonda la nostra Penisola, ha ispirato la creatività del regista Michele Visone verso questo tema attualissimo che merita di essere approfondito soprattutto nei confronti delle nuove generazioni.

È una racconto in musica ”green”, avvincente e moderne, che si fa testimone di questo grande messaggio per sensibilizzare comportamenti responsabili e consapevoli e non a caso tutti gli accorgimenti per la realizzazione di scenografie, costumi, trasporti e tutta la gestione delle prove a basso impatto ambientale.

La storia parla di una Sirena dal nome Delfina, disposta a tutto per salvare i mari dalle plastiche sempre più inquinanti e dalle malefatte crudeli di Calipso, in combutta con l’uomo, che si diverte a inondare il blu dei mari con Nero petrolio e trasparenze soffocanti. Proprio quando Atlantide, il regno dei mari, è in forte pericolo, un aiuto inaspettato darà coraggio a Delfina per uscire dall’acqua e combattere la sua battaglia.

Informazioni e biglietti: https://www.ticketone.it/event/sirenetta-2-0-missione-mare-pulito-teatro-repower-14910494/