Stategie della Comunicazione, nuovo corso di alta formazione di Almed Università Cattolica

Parte il nuovo corso Executive “Le Strategie della Comunicazione” promosso da Formazione permanente e Alta Scuola di Comunicazione Media e Spettacolo dell’Università Cattolica, con l'obiettivo di contribuire alla specializzazione e alla formazione continua di giovani professionisti della comunicazione e manager del settore che intendono mantenere un costante aggiornamento sulle tendenze e sviluppi professionali, in ottica di long life learning.

Il corso Executive inizierà il prossimo 16 aprile e si articolerà in 10 moduli da 10 ore ciascuno, il venerdì ore 10-13 e 14-18 e il sabato, ore 10-13. Didattica in modalità digitale su piattaforma Microsoft Teams con lezioni frontali, simulazioni ed esercitazioni che permetteranno ai partecipanti di mettere subito in pratica le competenze acquisite. I temi affrontati nei moduli didattici sono Corporate Diplomacy, Reputation Building, Brand Positioning, Brand Activism, Public Affairs, Sustainability, Crisis Management, Live Communication, Brand Journalism e Digital Innovation.

La Faculty di livello assoluto ha riunito tra i migliori professionisti provenienti da importanti aziende italiane e multinazionali, altamente competenti ed esperti, che garantiranno un’approfondita visione strategica e la comprensione delle nuove tendenze e degli strumenti innovativi del settore. La Faculty è composta da Alessandro Aquilio, Simone Bemporad, Rossella Carrara, Daniele Chieffi, Antonio Deruda, Joakim Lundquist, Massimo Russo, Valentina Saluzzi e Fabio Ventoruzzo.

Direttore scientifico è il professor Ruggero Eugeni, condirettore del Master in Media Relation e professore di Semiotica, insieme a Simonetta Saracino, direttrice tecnica del Corso Executive e responsabile didattica del Master Media Relation e Comunicazione d’impresa ALMED, Università Cattolica.

“Sappiamo bene che il mondo della comunicazione d’iImpresa è in forte evoluzione e necessita di continua formazione e aggiornamento per i propri addetti o manager - sottolinea Simonetta Saracino -. La Formazione permanente e ALMED dell’Università Cattolica, forti della pluriennale esperienza nell’alta formazione per il mondo dell’informazione, dei media, delle imprese e della comunicazione, propongono oggi un corso di elevata specializzazione, su tematiche di grande attualità nel settore comunicazione”.

Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 2 marzo al 10 aprile. Le lezioni partiranno il 16 aprile e termineranno il 19 giugno. La quota di partecipazione al corso è di 3.800 euro + Iva. Previsti sconti del 10% per coloro che si iscriveranno entro il 16 marzo prossimo e agevolazioni per aziende, agenzie o enti che iscrivono due dipendenti o più partecipanti. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione rdell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Tutte le informazioni su https://almed.unicatt.it/almed-corsi-executive-le-strategie-della-comunicazione

Per iscriversi https://iscrizionionline.unicatt.it/s/eventsub?subId=a100600000Se1qm