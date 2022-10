Super Estate di SuperEnalotto, cercansi 2 vincitori a Milano e Brugherio

Può capitare, un giorno, di ritrovarsi ad aver vinto 50.000 euro grazie all’iniziativa speciale SUPER ESTATE di SuperEnalotto SuperStar, che ha assegnato ben 300 premi garantiti nell’arco di tre concorsi speciali consecutivi (n. 83 di martedì 12 luglio 2022, n. 84 di giovedì 14 luglio 2022 e n. 85 di sabato 16 luglio 2022).

E se in molti fortunati pensano a come utilizzare questa vincita, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto di aver centrato i numeri fortunati. Dei 300 premi da 50.000 euro assegnati, infatti, quelli non ancora riscossi sono due, in Lombardia: esattamente a Milano e Brugherio.

Per questo è importante ricordare di verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita.

Ecco i premi in cerca del vincitore

Estrazione n. 84 di giovedì 14 luglio 2022: un premio non è stato ancora riscosso in Lombardia ed è in scadenza il prossimo 12 ottobre. La località della vincita in attesa di riscossione è il Punto Vendita Sisal Tabaccheria, Vicolo Calusca 1, Milano.

Estrazione n. 85 di sabato 16 luglio 2022: un premio non è stato ancora riscosso in Lombardia ed è in scadenza il prossimo 14 ottobre. La località della vincita in attesa di riscossione è il Punto Vendita Sisal Millennium Caffè, via Dei Mille 94 96, Brugherio (MB).

L’iniziativa SUPER ESTATE di SuperEnalotto SuperStar ha distribuito, complessivamente, 15.000.000 euro. Dalle interviste effettuate da Sisal ai vincitori, è emerso che non vi sono differenze di tipo culturale o geografico a influire sulla destinazione d’uso della vincita che viene prevalentemente impiegata per estinguere il mutuo o altri debiti, per ristrutturare casa o per assicurarsi una stabilità economica per il futuro. Si registra anche la voglia di risollevarsi dagli effetti della pandemia, sia a livello sociale che economico.

Gli anziani e le persone con lavori più umili sono i più generosi, altruisti e sognatori. Queste categorie, infatti, ricollegano la vincita alla sfera emotiva, sognando di fare regali ai figli, fare beneficienza, e assicurarsi un futuro più sereno.

Il più giovane vincitore intervistato è stato un imprenditore di 30 anni, mentre il più anziano è un pensionato di 72 anni. Le professioni di chi ha vinto sono variegate, a conferma di come SuperEnalotto sia un gioco davvero popolare, capace di raggiungere target diversi: dalla casalinga al pensionato, dall’imbianchino al cameriere, dal geometra al dirigente, fino ad arrivare ad un sottoufficiale dell’Aereonautica Militare. Tra loro c’è anche chi ha giocato il giorno del suo compleanno, sognando di poter fare un bel viaggio e chi invece ha ricevuto in regalo la giocata vincente.