Twin Jet, da settembre torna il volo Milano-Lione a Malpensa

La compagnia aerea Twin Jet rilancia la rotta tra Milano e Lione, interrotta causa della pandemia di Covid-19. A partire dal 12 settembre 2022, il vettore francese specializzato in viaggi d’affari offrirà 9 voli settimanali dall’aeroporto di Milano Malpensa a tariffe vantaggiose: solo andata tra Milano e Lione sarà disponibile infatti a partire da 69 euro. Il bagaglio da stiva di 20 kg è incluso nel prezzo. Le due città saranno collegate in appena un'ora.

Il rafforzamento della base di Lione segna il posizionamento di Twin Jet come leader nel trasporto regionale. Spiega Guillaume Collinot, amministratore delegato di Twin Jet: "C'è una forte domanda in queste due aree, ma il collegamento tra Milano e Lione è complicato, con un tempo di percorrenza minimo di 4,5 ore in treno e ancora più lungo su strada. Prima della pandemia, la linea godeva di un buon livello di traffico e ci aspettiamo che riacquisti rapidamente la sua velocità di crociera, grazie soprattutto a una struttura tariffaria adeguata alla ripresa".

La compagnia aerea - ricordiamo - collega anche Milano e Marsiglia con voli diretti.

I biglietti possono essere prenotati in tutte le agenzie di viaggio, sul sito web della compagnia www.twinjet.fr oppure chiamando il centro prenotazioni della compagnia al numero 02 677 302 60.



Twin Jet è partner di FlyingBlue, il programma frequent flyer del gruppo Air France - KLM. I passeggeri potranno accumulare miglia sulla loro carta frequent flyer e utilizzarle su tutte le compagnie aeree dell'alleanza.