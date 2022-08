Vanno a rubare in casa. E gli attrezzi di scasso li porta un dodicenne

Li hanno notati perché si muovevano con fare sospetto e si guardavano intorno guardinghi come chi ha qualcosa da nascondere o, comunque, si appresta a commettere un reato. Del resto gli investigatori della Sesta sezione della squadra mobile, diretti da Marco Calì, in un periodo di vacanze come questo - noto per lo scatenarsi dei topi d'appartamento - sono consci del fatto che ci sono dettagli che possono costituire un indizio che, a sua volta, rimanda a molto altro. E che notare un quasi bambino con due donne non è per questo un segnale di inoffensività: quel ragazzino, semplicemente, potrebbe essere un complice delle adulte.

Ha appena 12 anni infatti, l'adolescente fermato dalla polizia insieme a due ragazze di 21 e 25 anni dopo che avevano cercato di svaligiare alcuni appartamenti nella zona di viale Monte Ceneri (zona Cenisio) giovedì pomeriggio. Per le due donne (la prima è serba, la maggiore è croata) sono scattate le manette mentre il 12enne è stato affidato a una comunità.

Tutto è cominciato quando gli investigatori della Mobile giovedì sera stavano transitando in viale Monte Ceneri e hanno notato le due donne in compagnia del giovanissimo muoversi con fare sospetto, fermarsi davanti a diversi condomini e citofonare agli inquilini a caso cercando di farsi aprire. È così che è subito scattato un servizio di osservazione e pedinamento del gruppetto. Non riuscendo a entrare in nessun palazzo, i tre hanno girato lungo via Grigna raggiungendo poi via Ercolano. Qui hanno trovato il cancello di un condominio aperto e, dopo aver controllato di non essere seguiti, sono entrati all'interno della scala e hanno tentato, senza riuscirci, di forzare una porta.

Per non destare sospetti, il trio ha lasciato lo stabile anche perché in quegli istanti, da un altro appartamento, era uscita un'inquilina che avrebbe potuto sorprenderli. Ed è stato in quel momento che il gruppetto è stato bloccato dalla polizia.

Nello zaino del 12enne sono stati trovate diverse pinze e cacciaviti, mentre addosso alle due donne sono stati rinvenuti diversi gioielli «sui quali sono in corso accertamenti per risalire ai legittimi proprietari», spiegano da via Fatebenefratelli. Le due donne sono state arrestate e accompagnate in carcere; il ragazzino è stato affidato a una comunità.

La polizia ogni anno fornisce una lista di consigli a chi va in vacanza e si appresta a lasciare la propria abitazione per un periodo più o meno lungo. Tra questi innanzitutto bisogna assicurarsi che tutti gli infissi siano chiusi bene e la porta d'ingresso sia stata chiusa con tutte le mandate. Quindi, suggerimento più che mai attuale, evitare di far sapere che si sta partendo e di pubblicare sui social network foto, storie, commenti e programmi di viaggio, nonché le mete e le date di rientro e ogni altra notizia che possa fornire a eventuali malintenzionati elementi utili per individuare il momento più opportuno per introdursi in casa.