Villa Reale apre dopo 15 mesi. Idee e progetti per rinascere

Dopo la Scala di Milano, torna anche la Villa Reale, gioiello architettonico e ambientale di Monza.

Dopo 15 mesi di stop forzato che ha coinciso con l'emergenza sanitaria, una delle regge più belle d'Europa riapre al pubblico, e lo fa con delle novità che prospettano cambiamenti importanti per il futuro.

La data della riapertura è il 29 maggio, festa della Lombardia, scelta come momento simbolico di rinascita di un palazzo che è orgoglio della Brianza e dell'intera regione. Le aspettative che girano intorno alla reggia sono molto alte, e derivano anche dai recenti e rilevanti mutamenti nel suo assetto gestionale.

A febbraio è stato aggiudicato il Masterplan che definirà le strategie e le azioni per la valorizzazione sostenibile del complesso monumentale. Cinque i vincitori della procedura pubblica curata da Aria spa, società di Regione Lombardia. La capofila: il gruppo Cles, che ha già curato progetti per luoghi simbolo dell'Italia come la Venaria Reale e Palazzo reale a Torino, l'Albergo dei Poveri a Napoli, la Mole Vanvitelliana ad Ancona e soprattutto l'Area Archeologica di Pompei. Fanno parte dei vincitori anche Bam! Strategie Culturali Società Cooperativa, Mate Società Cooperativa, Studio architetti Benevolo e StudioSilva Srl. «Si apre una nuova stagione per la Reggia di Monza ha dichiarato in quella occasione il presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, il sindaco Dario Allevi - Il Masterplan è, infatti, quello strumento che ci consentirà di dare una visione futura al nostro gioiello più splendente».

L'obiettivo dell'accordo di programma, promosso da Regione Lombardia, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Comune di Monza, Comune di Milano, Parco Valle del Lambro, è quello di fare della Reggia e del Parco un polo monumentale e ambientale di rilievo internazionale, capace di offrire una fruizione ampia e diversificata e di essere al tempo stesso un'opportunità di sviluppo, innovazione e formazione per il territorio.

«La riapertura è un momento di straordinaria importanza - commenta Fabrizio Sala, assessore regionale all'Istruzione, brianzolo - perché rappresenta il senso di rinascita dopo mesi difficili e contrassegnati dalla paura. Regione Lombardia punta a valorizzare al massimo il complesso monumentale della Villa e del Parco sotto il profilo ambientale, storico-culturale ed economico con un programma che attiri visitatori, soddisfacendo le attese dei cittadini che continuano a nutrire grandi aspettative di rilancio per la Villa Reale». «Si guarda al futuro - dice ancora Sala - con obiettivi chiari e realizzabili, aumentando l'offerta di servizi all'interno della Villa e del Parco, garantendo ai visitatori una serie di iniziative di carattere nazionale e internazionale in maniera tale che l'intero complesso possa diventare un punto di riferimento per la cultura, l'innovazione e la formazione. È un'occasione unica e decisiva per mettersi alle spalle il passato e ridare prestigio ad una reggia tra le più belle d'Europa».