Mille modi per dirci "Ti amo" Così il cane manifesta affetto

Il problema non è lui, ma siamo noi. Il nostro cane prova, alla sua maniera, a trasmetterci le sue emozioni e sensazioni. Lui, magari, ci dice costantemente che ci vuole bene, usando un linguaggio del tutto particolare che faremmo bene a conoscere. Per esempio, quando stiamo per uscire di casa, come si comporta? Se, vedendoci andar via, lo vedete calmo e rilassato, questo è il suo modo di dirci che sa che torneremo a casa, che si fida di noi, che non teme l'abbandono. Ci sarebbe da preoccuparsi, invece, se lo vedessimo particolarmente agitato, perché è sinonimo di ansia, di non serenità. Diverso è il discorso, quando rientrate nella vostra abitazione. Se lo vedete impazzire di gioia, saltarvi addosso, corrervi incontro, sta semplicemente dicendovi che è felice di rivedervi, che gli siete mancati. Spesso, lo trovate già dietro la porta, che sta scodinzolando pur essendo voi ancora a distanza di metri (o di piani) dall'uscio; è il suo sesto senso, che gli fa percepire il vostro imminente arrivo. Fido cerca di dormire nella vostra stanza? Questo è un segno inequivocabile di quello che prova per voi. Lui vuole essere al vostro fianco, proteggendovi, sentendovi, con lui, un tutt'uno. Insomma, se prova a stare accanto al vostro letto o, addirittura, a salirci sopra, non è solo per sua comodità, ma per dirvi che vi vuole veramente bene. Stessa cosa se vi sa in casa, ma non vi vede; il suo venire a cercarvi nelle varie stanze, a controllare che tutto sia sotto controllo, è un altro inequivocabile modo di dirvi che ci tiene a voi, che si preoccupa. Vi è capitato di incrociare il suo sguardo e notare come vi fissi intensamente negli occhi e in maniera prolungata? Ecco, in quel momento si comporta esattamente come facciamo noi bipedi, quando ci amiamo. È il suo modo di comunicare che vi ama intensamente, di solito, accompagnato anche dal tentativo di leccarvi il volto. Secondo la scienza, in quei momenti, lo sguardo reciproco intenso stimolerebbe la produzione di ossitocina, lo stesso ormone che crea il legame tra madre e figlio. Diverso, invece, è se siete voi a imporre lo sguardo, soprattutto su un cane appena conosciuto; lo vedrà come un tentativo di dominarlo e potrebbe reagire in malo modo. Siete seduti, sulla poltrona, e il vostro amico a quattro zampe arriva con in bocca il suo giocattolo preferito? Il primo pensiero è che voglia giocare con noi. In realtà, è anche questo, ma non solo. Il gesto di mostrarvi, anzi, di condividere con voi, ciò che adora, è un modo di dirvi che vi vuole bene. «Se piace a me, lo amerà anche il mio padrone», pensa il vostro cagnolino. Il suo è, dunque, un segno anche di affetto, di fiducia, un riconoscervi autorevolezza e importanza. Fido inarca le sopracciglia (in particolare, quello sinistro) quando vi vede? Secondo uno studio giapponese, del 2013, gli succede quando guarda qualcuno che ama. Il contatto, poi, è un aspetto molto importante nel vostro rapporto. Per il cane, «toccarvi», appoggiarsi a voi, cercare, a suo modo, di abbracciarvi, è un modo diretto di esternare l'affetto per voi. In quei casi, va premiato, incoraggiato, ricambiato. Se vi capita, fatelo anche voi con lui; strofinatevi, provate a toccarlo e lui si sentirà importante per voi, facendogli diminuire l'ansia di non essere contraccambiato. Vi è capitato, dopo che ha mangiato, che vi cerchi per farsi fare delle coccole? Per lui è un'azione importante, che vi dà la dimensione di quello che rappresentate per lui. Pensate: tra le varie scelte che gli si pongono davanti, Fido vuole voi. Un altro dei suoi modi per dirvi che vi ama. Lo fa anche sbadigliando. Avete letto bene. Provate a farlo, davanti a lui. Lui, per empatia nei vostri confronti, replicherà un bello sbadiglio. Non è noia la sua, insomma, ma condivisione. Non da ultimo, il vostro Fido ha mai cercato di leccarvi i piedi? Può sembrarvi un'azione sbagliata, fastidiosa; in realtà, per lui, è un altro modo di affermare la sua fedeltà nei vostri confronti, ribadendovi che, qualunque cosa vi accada, potrete sempre contare sull'amore del vostro cane.