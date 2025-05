La nuova truffa pericolosa che colpisce i conti PayPal

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mondo dei pagamenti digitali in rete, e in particolare Pay Pal, potrebbe essere in pericolo. La crescita esponenziale delle truffe online che stanno colpendo i conti di Pay Pal è preoccupante e i numeri del 2025 sembrano confermare questa tendenza. Recentemente è nato un nuovo sistema di truffa che, attraverso una mail falsa, ha l’obiettivo di ottenere le informazioni di accesso al contro e, come se non bastasse, riuscire ad avere i dati sensibili delle potenziali vittime.

L’ultima campagna di spoofing si è basata su un giro di email in cui gli utenti colpiti venivano incoraggiati ad aggiornare le proprie informazioni di accesso entro 48 ore. Una sorta di minaccia finta: se non aggiorni l’account - questo il messaggio della mail – il tuo account verrà sospeso. Peccato che, come spesso accade in questi casi, il pulsante con scritto “Aggiorna il tuo account Pay Pal” porta l’utente direttamente in un sito clone in cui inserire i propri dati di accesso. E il gioco è fatto: i cybercriminali cpsì riescono ad ottenere le credenziali agendo indisturbati. Ma i dati preoccupanti non finiscono qua: la società di sicurezza McAfee Labs ha rivelato che è in corso una campagna di spoofing di PayPal capace di generare più di 600 email false in un solo giorno.

A queste mail ci si può difendere. Il primo campanello d’allarme è il dominio della posta elettronica. Se è legittimo, il dominio terminerà con @paypal.com. Al contrario, molto probabilmente, l’utente potrebbe essere davanti ad una truffa online.

Un altro consiglio utile per proteggersi è l’autenticazione a due fattori, che vieterà l’accesso a terzi anche nel caso dovessero riuscire a ottenere la password del profilo, in quanto ti verrà prima inviato un codice univoco tramite SMS.