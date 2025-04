Apple, addio a WhatsApp per questi tre modelli di iPhone

Ascolta ora 00:00 00:00

È un problema che si ripete ciclicamente perché molti dispositivi, con il passare del tempo, diventano obsoleti e non consentono più il corretto funzionamento di alcune app tra cui quella più utilizzata al mondo per la messaggistica instantanea, ossia WhatsApp. Tra pochi giorni, infatti, i possessori di alcuni modelli di iPhone dovranno dire addio alla possibilità di utilizzarlo sui propri dispositivi dal prossimo 5 maggio.

I modelli a rischio

Nel dettaglio, si tratta dell'iPhone 5S, l'iPhone 6 e l'iPhone 6 Plus: su questi tre dispositivi non si potrà più usare l'app con tutte le conseguenze del caso per chi ha questi modelli il cui consiglio è quello di cambiare dispositivo. Questo perchè, dalla data del 5 maggio WhatsApp non funzionerà più per gli smartphone che hanno un sistema operativo iOS 15.1 o più recente. Il motivo è presto detto: con il passare delle settimane gli sviluppatori rilascano sempre nuovi aggiornamenti che vanno a correggere bug e numerosi problemi tecnici che possono verificarsi nel corso del tempo. Più un dispositivo è "vecchio", o meglio dire datato, meno sarà in grado di supportare gli aggiornamenti e, di conseguenza, il funzionamento di alcune app.

Cosa succede con gli aggiornamenti

Recentemente, un portavoce di WhatsApp ha dichiarato che annualmente " guardiamo quali dispositivi e software sono i più vecchi e su quali abbiamo il minor numero di utenti" . Questo significa che gli sviluppatori fanno in modo di provocare meno problematiche possibili agli utenti ma con l'avanzare della tecnologia e dei nuovi prodotti che annualmente vengono immessi sul mercato (a volte anche semestralmente), è inevitabile che i più datati possano avere problematiche come quella relativa a WhatsApp.

Sui tre modelli di iPhone sopra citati, tra l'altro, c'è un elevato rischio sicurezza perché potrebbero non essere disponibili gli ultimi aggiornamenti che vanno eseguiti per proteggere al meglio la propria privacy. Se fino a oggi WhatsApp si può ancora utilizzare per gli Apple iPhone che hanno un sistema operativo da iOS 12 in avanti, i prossimi aggiornamenti Meta alzeranno questa soglia soltanto da iOS 15.1 e tutti quelli superiori.

Ricordiamo che l'iPhone 5S è stato messo in vendita nel 2013 mentre l'iPhone 6 e il 6S nel 2014 e che, a partire dal 2016, è terminata anche la loro produzione.

Oltre a WhatsApp, su questi dispositivi non sarà possibile utilizzare nemmeno Spotify e Instagram per le stesse cause.