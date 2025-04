WhatsApp, arriva la traduzione automatica dei messaggi: come funziona

Ascolta ora 00:00 00:00

La tanto attesa novità annunciata nelle scorse settimane inizia a essere funzionante anche al grande pubblico a iniziare dai dispositivi Android: su WhatsApp sarà possibile parlare molto più facilmente e soprattutto essere capiti anche da chi parla una lingua diversa dalla nostra grazie alla nuova opzione sulla traduzione automatica dei messaggi.

Come funziona

Annunciato dagli esperti di WaBetaInfo, con l'aggiornamento beta 2.24.15.9 per Android molti utenti hanno scoperto che sulle chat è arrivata questa nuova opzione per tradurre quanto viene detto (audio vocali) o scritto nella lingua che si desidera. Si tratta di una possibilità molto importante che va incontro alla privacy perché se fino a poco tempo era necessario uscire dall'app e utilizzare servizi esterni, rimanendo all'interno di WhatsApp grazie alla crittografia end-to-end nessun messaggio sarà inviato a server esterni.

La funzione di traduzione si potrà attivare dalle informazioni presenti in chat dove gli utenti possono specificare la lingua prescelta: a quel punto esiste la possibilità che questa nuova opzione sia automatica o manuale, quando cioé dobbiamo cambiare linguaggio di volta in volta in base alle esigenze. Ogni utente potrà scegliere anche di non abilitare la traduzione automatica ma tradurre soltanto singoli messaggi cliccando direttamente sul testo e opzionare "Traduci".

La scelta della lingua

Chi ha disponibile la nuova opzione potrà scaricare pacchetti di lingue: in pratica a ogni utente sarà chiesto di scegliere quella in cui si vuole effettuare la traduzione. In quel momento " WhatsApp scaricherà il pacchetto di lingua corrispondente per abilitare la traduzione. Gli utenti possono anche scegliere di installare un pacchetto di lingua speciale in grado di rilevare automaticamente la lingua dei messaggi in arrivo", spiegano gli esperti. Soprattutto nella chat di gruppo la nuova opzione potrà essere davvero molto utile per l'uso di più linguaggi tra quelli disponibili che spaziano dall'arabo al russo, dal brasiliano all'hindi.

Quali sono i punti deboli

" È importante notare che tutte le traduzioni vengono elaborate localmente sul dispositivo e nessun dato dei messaggi viene condiviso con Meta o server esperti ", specificano gli esperti.

le traduzioni vengono generate localmente e si basano su pacchetti di lingua leggeri".

Come avviene già con altre app, però, non sempre la traduzione del testo potrà essere precisa ed accurata perché "Bisogna dunque sapere che se l'opzione è certamente utile, non sempre potrà esserci l'accuratezza sperata.