Spuntano gli status vocali: tutte le novità audio di WhatsApp

Finora eravamo abituati a leggere lo "stato" di WhatsApp così come accade anche in altri social: brevi frasi, concetti o simboli con cui ogni utente può caratterizzare il proprio profilo. La grande novità è che adesso l'aggiornamento di stato potrà essere un audio, una nota vocale con la quale si può esprimere un concetto e dire qualcosa ai propri amici in rubrica. È la prima volta in assoluto che il servizio di messaggistica più utilizzato al mondo consente questa evoluzione ma è anche la prima del mondo social.

Ecco cosa cambia

Come hanno scritto gli sviluppatori sul blog di WhatsApp, sta per essere introdotta " la possibilità di registrare e condividere messaggi vocali della durata massima di 30 secondi nello stato" che può essere usato così " per inviare aggiornamenti più personali, soprattutto se preferisci esprimerti a voce anziché scrivere" . Per dare la possibilità ai propri contatti di dare un giudizio o un parere, contemporaneamente stanno lavorando per aggiungere le reazioni così da offrire un modo semplice e rapido di rispondere agli aggiornamenti allo stato. " Questa funzione era la più richiesta dagli utenti. Ora puoi rispondere velocemente a qualsiasi stato scorrendo verso l'alto e toccando una delle otto emojii", hanno aggiunto. La risposta può essere effettuata, a sua volta, anche con un messaggio vocale.

Le novità su cerchi e link

Se già è operativo, ci saranno novità anche sul cerchio intorno al profilo dello stato che significa un aggiornamento dei propri contatti e comparirà intorno all'immagine profilo dei contatti tutte le volte che sarà aggiornato ma sarà visibile anche tra gli elenchi delle chat, nelle liste dei partecipanti oltre ai gruppi e nelle informazioni del contatto. Cambiamenti anche per quanto riguarda i link che vengono condivisi: sarà possibile vedere un'anteprima come accade quando si sta per inviare un messaggio: la novità è pensata per dare più appeal ed essere maggiormente visibili.

Ma le novità non sono ancora finite: si può decidere di modificare la privacy del proprio status così da renderlo visibile soltanto ad alcuni e non a tutti: si potrà fare di volta in volta in base a cosa si pubblica anche se quell'opzione verrà salvata in modo predefinito e per modificarla si dovrà andare sulle impostazioni del sistema. Ma quand'é che questa novità saranno disponibili anche in Italia? Da quel che si sa, mancano ormai poche settimane e tutti gli utenti potranno sfruttarle. Ovviamente, come sempre in questi casi, sarà necessario prima aggiornare l'app all'ultima versione (quando verrà rilasciata) per rendere operative le nuove funzionalità.

7 miliardi di audio al giorno

Lo stato vocale arriva dopo attente analisi da parte di WhatsApp che negli ultimi mesi hanno visto incrementati in modo incredibile gli audio che si scambiano quotidianamente gli utenti: l'app di messaggistica di proprietà di Meta ha affermato recentemente che i suoi utenti inviano, in media, qualcosa come 7 miliardi di messaggi vocali al giorno.