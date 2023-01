Un "Camera Mode" per WhatsApp: cosa succede ai video

Nuovi e importanti aggiornamenti per milioni di utenti che utilizzano quotidianamente l'app di messaggistica più scaricata al mondo, WhatsApp: secondo le prime indiscrezioni, infatti, gli sviluppatori starebbero mettendo a punto una nuova funzione per registrare rapidamente i video.

Ecco come funziona

Per adesso, la novità riguarderà soltanto i cosiddetti "Beta tester", ossia un campione di utenti che prima di altri ha accesso alle novità dell'app (lo stesso discorso capita per i social) per i quali sarà disponibile nelle prossime settimane. Come spiegano gli esperti di WabetaInfo, WhatsApp darà la possibilità di switchare facilmente dalla modalità fotocamera a quella video: attualmente, infatti, bisogna premere per poter registrare un video, soluzione non comoda soprattutto quando si tratta di alcuni minuti di registrazione invece di pochi secondi. In questo modo, soltanto con un tocco, si potrà passare alla modalità video facilmente e senza dover necessariamente andare sull'apposita sezione prevista da tutti gli smartphone.

Sempre secondo le prime indiscrezioni, questa nuova funzione si chiama "Camera Mode" ed è in fase di sviluppo sia per utenti Android che per quelli iOS: come sempre accade in questi casi, verrà rilasciata con i futuri aggiornamenti di WhatsApp che avvengono periodicamente per apportare migliorie e, spesso, anche per combattere alcuni bug nel sistema.

Cosa succede con le chat

Non di secondaria importanza, gli sviluppatori stanno lavorando anche alla possibilità di trasferire tutte le chat da un dispositivo Android a uno Apple in maniera sicura senza la necessità di utilizzare Google Drive: secondo le prime indiscrezioni, potrebbero rendersi necessarie alcune autorizzazioni ma la notizia dovrà essere confermata. Questa novità si aggiunge a un'altra già disponibile e che semplifica la vita a milioni di utenti tutte le volte che l'applicazione va in down o per motivi governativi di alcuni Paesi nel mondo. Come abbiamo visto sul Giornale.it, infatti, sarà possibile scambiarsi messaggi anche qualora dovesse interrompersi il collegamento ad Internet grazie ai server proxy.

La tecnica è semplice: questo server farà da tramote tra un computer (o un telefonino) frapponendosi tra un utente che naviga in rete e la pagina web che si vuole raggiungere. Lo stesso principio verrà usato anche per chattare su WhatsApp in modo tale da mantenere la connessione attiva tra gli utenti nel caso si verificassero alcune problematiche per le quali sarebbe impossibile lavorare scambiandosi file, documenti o altro. Le migliorie non mancano mai: nell'ultima parte del 2022 abbiamo visto che era stata introdotta anche la funzione per recuperare messaggi cancellati per errore. Se entro 5 secondi ci si accorge di aver cestinato il messaggio sbagliato si potrà ripristinare tramite "Accidental Delete" dove, con il pulsante "Annulla", tutto tornerà come prima.