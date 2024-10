Fotocamera, messaggi e touch screen: Apple rilascia iOS 18.0.1, tutte le novità

Ascolta ora 00:00 00:00

Annunciato nei giorni scorsi, adesso Apple ha rilasciato il primo aggiornamento (270 mb) per tutti gli utenti che hanno già fatto il download del nuovo sistema operativo iOS 18, la versione 18.0.1 con la quale veniamo a conoscenza delle problematiche spesso segnalate nelle scorse settimane e che riguardano soprattutto touch screen, fotocamera, i messaggi ma anche le prestazioni generali compresa la sicurezza.

Cosa risolve l'aggiornamento

Andando su Impostazioni, Generali e Aggiornamento software gli sviluppatori spiegano nel dettaglio perché è necessario riservare alcuni minuti al passaggio a iOS 18.0.1. " Questo aggiornamento include importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza di iPhone ". Nel dettaglio si tratta di:

il touch screen che smetteva temporaneamente di rispondere su iPhone 16 e 16 Pro;

la fotocamera poteva bloccarsi quando venivano registrati video con ultra grandangolo in 4K " e con l'opzione Hdr disattivata sui modelli di iPhone 16 Pro ";

"; l'app Messaggi si chiudeva in maniera impropria se avveniva una risposta a un messaggio con un quadrante condiviso dell'Apple Watch;

le prestazioni erano più basse e scarse per un problema di allocazione della memoria su alcuni modelli iPhone

Ulteriori correzioni

iOS 18.0.1 corregge, però, soprattutto un bug che intaccava gli audio messaggi: gli sviluppatori Apple hanno visto che sugli ultimi prodotti appena usciti in commercio (tutta la gamma di iPhone 16) dal momento che l'app dei Messaggi poteva registrare " alcuni secondi di audio prima che l'indicatore verde del microfono si attivasse nella Dynamic Island e nel Control Center", fanno sapere gli esperti di Hdblog. Non è finita qui perché sembra che su iPhone e iPad ci fosse anche un problema relativo alle password che venivano salvate: Cupertino ha informato gli utenti che un bug sarebbe stato in grado di far leggere ad alta voce, a VoiceOver, quali fossero le parole chiave salvate espondendo così a enormi rischi sui dati sensibili.

" Impatto: le password salvate di un utente potrebbero essere lette ad alta voce da VoiceOver. Descrizione: un problema logico è stato risolto attraverso una convalida migliore", hanno fatto sapere gli sviluppatori. Come sempre accade in questi casi, contestualmente al rilascio di iOS 18.0.

1 sono stati rilasciati anche gli aggiornamenti per gli Apple Watch (watchOS 11.0.1) e per i pc Mac (macOS Sequoia 15.0.1). A differenza di quanto avvenuto per gli iPhone, in questi casi si tratta delle risoluzione di problemi di minore entità.