Apple, problemi tecnici addio: arriva iOS 18.0.1. Ecco cosa cambia

Ascolta ora 00:00 00:00

Nei giorni scorsi abbiamo parlato di problemi riscontrati nel nuovo sistema operativo Apple iOs 18. A pochi giorni dal rilascio sono cominciate ad arrivare numerose segnalazioni relative a un bug che si è manifestato per l'app Messaggi. La risposta di Apple era naturalmente attesa, ed è arrivata in breve tempo. Pare infatti che la multinazionale statunitense abbia già pronto l'aggiornamento per risolvere i disagi riscontrati dai suoi utenti.

Aggiornamento in arrivo

Stando alle ultime informazioni, dunque, la nuova versione iOS 18.0.1 sarebbe in arrivo. L'aggiornamento permetterà di risolvere sia il problema riscontrato nella app Messaggi, che altri crash segnalati dagli utenti. Come abbiamo detto, subito dopo il rilascio di iOS 18, avvenuto a settembre, sono fioccate segnalazioni, e non solo per quanto riguarda il bug dei Messaggi. C'è stato anche chi si è lamentato della reattività del touchscreen. A detta di chi ha lamentato il problema, lo schermo starebbe rispondendo in maniera errata ai comandi. In alcuni casi, non ci sarebbe addirittura risposta.

Da qui la tempestività di Apple, che sta lavorando rapidamente per fornire la versione con il correttivo in brevissimo tempo. Sembra che l'aggiornamento sarà disponibile fra poche settimane. Sarà, appunto, un aggiornamento puramente correttivo. Per il momento, sappiamo che Apple ha intanto ritirato iPadOS 18 per i modelli di iPad Pro con chip M4. Si tratterebbe di un provvedimento temporaneo.

Nel frattempo, pare che l'azienda di Cupertino stia lavorando alla versione 18.1, che dovrebbe contenere l'attesissima AppleIntelligence, ossia l'intelligenza artificiale firmata Apple. Per sfruttare quella funzione, sarà però necessario almeno un iPhone 15 Pro, oppure un iPhone16 o un dispositivo con chip M1.

Il bug nei Messaggi

Si spera che l'aggiornamento riesca davvero a correggere il bug riscontrato nella app Messaggi. Un problema non da poco. A quanto pare durante la condivisione fra utenti di quadranti Apple Watch, l'app Messaggi va in crash, bloccandosi.

Il blocco colpisce sia chi invia che chi riceve e prova a rispondere.

In attesa di risoluzione, l'unica cosa che è possibile fare è quella di cancellare la chat di condivisione, accettando però di perdere dei dati che potrebbero essere importanti.