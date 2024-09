Apple, è arrivato il momento di iOS 18: cosa c’è da sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo tante settimane di attesa da parte degli appassionati, in queste ore Apple sta rilasciando l'aggiornamento iOS 18 valido anche per gli altri dispositivi della "Mela" come l'iPad: l'orario varia in base alle varie parti del globo come mostrano alcune note ufficiali sui social, al fuso orario di Roma l'orario X è previsto per le ore 19 del 16 settembre.

Le novità principali

I beta-tester hanno già provato quello che stanno per sperimentare milioni di utenti nel mondo: tra le funzionalità più attese c'è la schermata iniziale personalizzabile, Safari è stato migliorato, esiste un'app per le Foto aggiornata e altro ancora: con l'aggiornamento saranno disponibili anche effetti di testo avanzati nell'area dei Messaggi e strumenti organizzativi migliorati in Mappe. Come spiegano da Cupertino, le icone delle app si rifanno il look e i widget saranno ancora più eleganti: si può scegliere tra vari colori e abbinarli a una tinta come lo sfondo e possono anche essere ingranditi.

I dati sensibili potranno essere protetti quando il dispositivo viene utilizzato da altre persone grazie al Face ID disponibile anche per le Foto così da proteggerle da occhi indiscreti. Il Centro di Controllo presenta due nuovi gruppi di comandi che si possono vedere scorrendo in basso nella schermata Home. Come accennato, importanti novità per le Foto che saranno sistemate automaticamente e divise per argomento. " Giorni recenti, Viaggi, Persone e animali. E grazie alla funzione 'Raccolte in evidenza' passi subito alle raccolte o agli album più importanti per te", spiega Apple.

Arriviamo così ad iMessage che oltre ai caratteri in grassetto, corsivo, sottolineato e barrato si possono aggiungere diverse animazioni a qualsiasi lettera, parola, frase o emoji. Una promessa mantenuta è come quanto accade già oggi per le mail: si potrà programmare l'orario di invio di un messaggio per non disturbare l'interlocutore o per qualsiasi altra logica organizzativa. A proposito di mail, sarà disponibile la categoria "Principale" per raggruppare quelle più importanti e urgenti.

Il motore di ricerca Safari sarà adesso in grado di trovare automaticamente le informazioni più importanti e segnalarle grazie alla funzione "In evidenza". " In questo modo hai sotto mano dati utili, indicazioni e link rapidi per approfondimenti su persone, brani musicali, film e serie tv ". Per non dimenticare più nulla, una notevole migliorìa riguarda l'introduzione dell'App Password dove mettere tutti insieme i dati di accesso nello stesso posto. " Password, codici di verifica e avvisi di sicurezza: trovi tutto memorizzato in modo sicuro" , spiegano gli sviluppatori. Sulle Mappe si potranno salvare sia le note ma anche migliaia di escursioni che si intendono fare o che si sono già svolte così come sarà possibile creare i propri percorsi.

I prodotti compatibili

iOS 18, però, non sarà disponibile per tutti gli smartphone o iPad: sarà compatibile dai modelli Se (2020) in su: quindi tutte le

varie gamme iPhone dall'11 in poi. Per poter effettuare l'aggiornamento serviranno almeno 16 giga di spazio disponibile: come sempre, si dovrà andare su Impostazioni, Generali, Aggiornamento software e cliccare su Installa.