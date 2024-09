Apple iOS 18, tre funzioni imperdibili dopo l'aggiornamento di iPhone

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo gli annunci, ci siamo. Da qualche giorno Apple ha reso disponibile iOS 18, il nuovo sistema operativo che "aggiorna" gli iPhone e promette di migliorare l'esperienza degli utenti. Ma se per l'intelligenza artificiale in Italia - e in tutta Europa - bisognerà aspettare a causa delle leggi più restrittive sulla privacy in Ue, sono soprattutto tre le novità che rivoluzionano l'uso dello smartphone di Cupertino. Ecco quali e come usarle

I widget e la personalizzazione della home page

Partiamo da una funzione a lungo richiesta dagli utenti: la possibilità di personalizzare la schermata di home page. D'ora in poi, quindi, tenendo premuto il dito è possibile - oltre che riordinarle in cartelle - spostare le icone come meglio si crede, persino lasciando spazi vuoti in modo, ad esempio, da non coprire la foto di sfondo. Inoltre in alto sulla sinistra appare il tasto Modifica che permette di aggiungere widget o modificare le pagine (che possono essere ora rimosse d'un colpo o semplicemente nascoste). Non solo: il tasto Personalizza consente ora di scegliere tra icone più grandi o più piccole e se impostare un tema chiaro o scuro o addirittura del colore che più ci piace.

Maggiore possibilità di personalizzazione anche nel Centro di controllo, dove arriva la possibilità di riorganizzare i controlli e gli ingombri delle icone anche in più pagine (indicate dalle icone sulla destra) e lasciando spazi vuoti. Inoltre è possibile aggiungere "bottoni" per app di terze parti supportate. Anche in questo caso per le modifiche basterà tener premuto lo schermo mentre si visualizza il centro di controllo.

Novità anche per la schermata di blocco, dove schiacciando sullo schermo e poi sul tasto personalizza, si possono impostare le app per le due scorciatoie, finora impostate di default su torcia e fotocamera.

Le novità per le foto

Imperdibile, poi, la nuova esperienza dell'app Foto, riprogettata da zero. Partiamo dall'organizzazione automatica delle foto che ora - mantenendo il classico layout a griglia - suddividono gli scatti per data (Ultimi giorni) e argomenti (ad esempio Persone e animali, Viaggi, ecc.). Anche qui la parola d'ordine è personalizzazione: scorrendo fino a Personalizza e riordina, è possibile cambiare l'ordine delle etichette o nasconderle del tutto. Utile anche la funzione Cerca che permette di dialogare con l'app per trovare ad esempio le foto che mostrano un determinato oggetto o scattate in un luogo preciso.

iMessage e i messaggi programmati

In attesa che - come richiesto ai big del tech dalla Ue nel suo Digital Markets Act - si apra alle conversazioni con le altre app di messaggistica, Apple introduce nuove funzioni in Messaggi. Arrivano così anche su iMessage le reaction a cui ci ha abituato Meta, ma anche testi formattati ed effetti animati su parole o emoji: selezionandole e scorrendo nel menù fino a Effetti di testo, appare infatti un'interfaccia con le animazioni tra cui scegliere.

E soprattutto arriva la possibilità di programmare un sms. Immaginate di voler essere i primi a fare gli auguri di compleanno a una persona speciale o di aver la necessità di ricordare a qualcuno un appuntamento.

Non servirà più guardare compulsivamente l'orologio o mettere una sveglia, ma comporre l'iMessage, cliccare sul pulsante + sulla sinistra e selezionare Invia più tardi. Si aprirà una schermata in cui impostare data e ora in cui inviare il messaggio. Comodo, no?