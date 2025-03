Arriva Android 16 beta: cellulari compatibili e contenuto dell'aggiornamento

Ascolta ora 00:00 00:00

La tanto attesa terza beta di Android 16, vale a dire l'ultima prima dell'arrivo della versione stabile, è stata finalmente rilasciata da Google: a partire da questo momento, quindi, il sistema operativo ha raggiunto l'obiettivo della Platform Stability, il che significa che gli sviluppatori hanno una base solida su cui operare per mettere a disposizione le proprie app compatibili sul Play Store.

Questa versione beta risolve una serie di bug individuati nella seconda release, tra cui un problema inerente il consumo eccessivo della batteria del dispositivo elettronico, alcuni malfunzionamenti che talvolta causavano il riavvio improvviso dello smartphone e delle criticità in grado di influire " sulla stabilità, sulle prestazioni e sull'accoppiamento Bluetooth del sistema ".

Grazie all'aggiornamento, i dispositivi Pixel 9 su Android 16 Beta ora supportano l'audio broadcast Auracast con apparecchi acustici e auricolari LE Audio compatibili, tramite i quali sarà possibile ricevere flussi audio diretti da luoghi pubblici come aeroporti, sale concerti e aule scolastiche.

Gli utenti con problemi di vista hanno spesso una ridotta sensibilità al contrasto, il che rende molto complesso riuscire a distinguere gli oggetti dal loro sfondo. Per venire incontro a queste necessità, Android 16 Beta 3 ha introdotto il "testo contornato", che va a sostituire quello ad alto contrasto: in sostanza viene realizzata un margine più spesso attorno alle parole, contribuendo a migliorarne la leggibilità.

Oltre ciò è stata aggiunta anche la possibilità di testare la funzionalità Local Network Protection (LNP), pianificata per una futura versione stabile di Android: sarà dunque possibile avere un maggiore controllo su quali app potranno accedere ai dispositivi sulla rete locale. Le applicazioni, in sostanza, dovranno richiedere una specifica autorizzazione per accedere alle reti locali. Come detto, si tratta di un'anticipazione, per cui per il momento si può solo attivare attraverso un comando adb ed eventualmente testare l'app, identificare tutte le parti che si basano sull'accesso alla rete locale e valutare gli errori socket quando cerca di andare in locale senza autorizzazione.

La release può essere installata solo sui seguenti dispositivi compatibili: Pixel 6 e 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 e 7 Pro, Pixel 7, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 8 e 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e 9 Pro Fold. Coloro che già sono iscritti al programma beta testing riceveranno l'update in modalità OTA, mentre chi volesse unirsi ad esso per la prima volta può farlo raggiungendo "g.co/androidbeta" e quindi seguendo le istruzioni che vengono qui fornite.

Per quanto riguarda la versione stabile di Android 16, la prima fase arriverà la prossima primavera, quando verrà rilasciata la parte più consistente dell'aggiornamento, quella a causa della quale potrebbero sorgere i problemi di compatibilità con alcune applicazioni, in particolar modo

nel caso in cui esse non vengano aggiornate in modo regolare. L'ultima release arriverà verso la fine dell'anno, ma si tratterà comunque di un aggiornamento meno pesante che non dovrebbe intaccare la stabilità delle app.