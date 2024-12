Ecco le migliori app

Quando Steve Jobs presentò l’iPhone nel 2008, l’altro Steve, ovvero Ballme, cioè il capo di Microsoft, rise in diretta Tv dicendo: «Cinquecento dollari per quella cosa con uno schermo e senza tastiera? Non funzionerà mai». Nel frattempo Jobs, qualche mese più tardi, avrebbe aperto l’App Store con le prime 500 applicazioni, che 8 anni dopo superarono la barriera di 2 milioni e che oggi invece sono circa 1,8 milioni dopo un’ampia operazione di pulizia fatta da Apple per rimuove quelle vecchie. Di certo Ballmer non aveva capito che la gente avrebbe apprezzato l’iPhone così come gli smartphone arrivati grazie ad Android di Google. Tanto che, secondo alcuni studi, in questo decennio verranno scaricate quasi 2900 miliardi di nuove appo e nel 2030 la spesa per gli acquisti nei negozi degli smartphone supererà i 2.200 miliardi di dollari. Un bel insuccesso, insomma…

Detto questo, il rapporto Mobile App Market Forecast 2030 preparato da di data.ai racconta come da un utilizzo principalmente gaming, ormai l’utilizzo dei programmi via smartphone condizionano la nostra vita quotidiana. E la fotografia di tutto questo è la classifica delle app di iOS e Android che spiega quali sono quelle preferite per semplificare le cose che facciamo. Una graduatoria che potete personalizzare anche con le vostre scelte.

Le Migliori App su Google Play

Partiful

"Partiful" è stata designata come la miglior app del 2024 per la gestione degli eventi. Grazie al suo design intuitivo, permette di creare e condividere inviti interattivi, raccogliere fondi e comunicare con i partecipanti tramite sondaggi e messaggi collettivi. Un'alternativa moderna e user-friendly a piattaforme più tradizionali come Eventbrite.

UpStudy

Questa app si propone come un assistente educativo completo. Basta fotografare un problema di matematica, chimica, fisica o grammatica per ricevere spiegazioni dettagliate e soluzioni. Ideale per studenti di ogni età.

MacroFactor

"MacroFactor" è un'app innovativa per il monitoraggio dell'alimentazione, che si adatta al metabolismo dell'utente per fornire programmi nutrizionali personalizzati. Una scelta indispensabile per chi desidera migliorare la propria salute con un approccio scientifico.

La Top 3 di Apple per iPhone

Apple ha premiato le migliori app per iPhone del 2024, selezionandole in base alla loro capacità di migliorare la vita quotidiana e offrire esperienze personalizzate.

Kino

Con un costo di 9,99 euro, "Kino" è un'app per la creazione di video cinematografici. Offre preset creati da registi esperti e strumenti avanzati che trasformano l'iPhone in una vera e propria camera professionale.

Runna

"Runna" offre programmi di allenamento personalizzati per corridori, con un'integrazione perfetta con Apple Watch. Che si tratti di principianti o maratoneti esperti, questa app è un compagno di allenamento affidabile.

Tripsy

"Tripsy" è un'app gratuita con acquisti in-app, ideale per organizzare ogni dettaglio di un viaggio. Dalle prenotazioni dei voli agli alloggi, fino alle attività e alle previsioni meteo, è un assistente indispensabile per i viaggiatori.

Le migliori app per iPad

Ecco tre delle migliori app per iPad del 2024, selezionate dagli App Store Awards per la loro creatività e impatto:

Bluey: Let's Play

Questa app offre esperienze di gioco coinvolgenti e divertenti per famiglie, ispirate alla serie animata. È perfetta per incoraggiare l'immaginazione nei bambini e creare momenti di condivisione familiare. Moises

Ideale per musicisti e appassionati, Moises utilizza l'IA per potenziare la pratica musicale, permettendo di isolare strumenti, modificare il tempo e regolare tonalità con facilità. Procreate Dreams

Progettata per chi ama l'animazione e la narrazione visiva, questa app consente di creare storie animate con strumenti professionali, offrendo una piattaforma creativa potente ma accessibile​

Le preferite per i Mac

Secondo Apple e le selezioni dell'App Store Award 2024, le tre migliori app per Mac quest'anno sono state:

Adobe Lightroom

Un'applicazione potente per l'editing fotografico, migliorata grazie all'integrazione con strumenti di intelligenza artificiale che semplificano la modifica e l'ottimizzazione delle immagini. OmniFocus 4

Una soluzione avanzata per la gestione delle attività e la produttività personale, che aiuta gli utenti a organizzare e concentrarsi meglio sui propri obiettivi. Shapr3D

Un'app per la progettazione 3D, particolarmente apprezzata per la sua interfaccia intuitiva e la capacità di trasformare flussi di lavoro complessi in esperienze semplificate e accessibili anche su dispositivi Mac

La classifica per l’App

A quanto sopra si aggiungono le tre migliori app per Windows 11 del 2024, che emergono per funzionalità e utilità: