Il nuovo iPhone 16, Apple Watch 10 e l'AI: tutte le novità di Apple

Ascolta ora 00:00 00:00

Come da tradizione del marchio di Cupertino, settembre è il mese dedicato alla presentazione del nuovo modello di iPhone che farà sognare gli appassionati della casa californiana. Dopo la solita ridda di ipotesi, il “keynote event” non ha deluso le aspettative di chi è sempre alla caccia dell’ultima novità. Apple, però, non ha presentato solo gli attesissimi iPhone ma anche una serie di altre novità che renderanno ancora più funzionale l’ecosistema, a partire dagli ultimi aggiornamenti sull’integrazione dell’Ia, con la timeline di Apple Intelligence. Vediamo quindi le novità annunciate oggi nell’evento ufficiale.

Apple Watch 10, più grande e leggero

Fin dal primo momento dell’evento, che ha preso il via alle 19 ora italiana sul sito ufficiale di Apple, i fedelissimi della mela erano particolarmente ansiosi di verificare quali e quanti dei mille rumours usciti negli ultimi giorni corrispondessero o meno alla verità. Dopo il solito video promozionare molto ben fatto e molto inclusivo, finalmente si inizia a fare sul serio. La conferma è arrivata poco alla volta dalle parole del Ceo Tim Cook, protagonista di ognuno di questi eventi che godono di riscontri mediatici a livello planetario. Il fatto che Cook parli subito di Apple Intelligence e di come il sistema di intelligenza artificiale sia alla base della progettazione dei nuovi modelli di iPhone fa capire quanto la casa di Cupertino punti su questa tecnologia.

Invece di concentrarsi sugli smartphone, l’attenzione va subito al nuovo modello dell’Apple Watch, la decima serie, caratterizzata dal display più grande e sottile della storia della casa californiana. Il nuovo display è più grande del modello Ultra 2, il 30% in più rispetto al modello dell’anno scorso ma sembra ancora curvo, non piatto come si pensava. La novità è che il display del Serie 10 è più visibile anche quando non si guarda direttamente l’orologio ma non è l’unica novità: il nuovo Watch si aggiornerà ancora più frequentemente ed avrà due nuovi colori, Jet Black e Rose, per lo chassis in alluminio. Il nuovo orologio è il più sottile di sempre, solo 9,7 millimetri, 10% più smilzo dell’ultimo modello, risultato ottenuto miniaturizzando i componenti all’interno della device.

La ricarica è migliorata, consentendo di arrivare all’80% della carica in soli 30 minuti mentre è stato introdotto un nuovo materiale, il titanio, ma anche un nuovo processore a quattro core, l’S10. La maggiore potenza è necessaria per gestire le features legate all’intelligenza artificiale ma anche i nuovi servizi legati alla salute, tra i quali i disturbi del sonno. Per gli appassionati del fitness, il nuovo Apple Watch sarà in grado di misurare sia la profondità che la temperatura dell’acqua ma anche le maree nell’area nella quale state navigando, così da evitare problemi e riportarvi a casa. I prezzi, almeno negli Stati Uniti, dovrebbero rimanere uguali a quelli dell’ultima versione: non sappiamo se rimarranno invariati anche in Italia.

AirPods 4 e Max, nuova generazione

Come preannunciato dagli ultimi rumours, per le novità sui nuovi iPad bisognerà attendere qualche altra settimana. Il modello Ultra 2 dell’Apple Watch avrà una nuova colorazione nera e un nuovo cintolino high tech il che significa che, come previsto, per la terza iterazione del modello più performante dello smartwatch bisognerà aspettare il 2025. L’attenzione si è spostata quindi sui nuovi modelli di AirPods, incluso il modello Max, che dopo un inizio piuttosto difficile, sta guadagnando in popolarità. La prima novità è la quarta generazione degli AirPods, pensati per essere più comodi ed in grado di assicurare un audio ancora più cristallino. Apple dice che saranno gli AirPods “più comodi di sempre”, visto che hanno usato modelli di machine learning basati su una base enorme di conformazioni degli orecchi. Non possono mancare le novità lato audio, a partire dalla nuova architettura acustica con bassi più ricchi ed un profilo personalizzato dello Spatial Audio.

L’intelligenza artificiale è stata anche usata per aiutare Siri a capire le domande fatte tramite gli AirPods ma anche come isolare le voci per rimuovere i rumori di fondo. Un’altra novità riguarderà il case, ridotto nelle dimensioni e dotato di interfaccia Usb-C che dovrebbe garantire circa 30 ore di ascolto totale. Ci sarà un modello aggiornato di AirPods con cancellazione attiva del suono ed un sistema di ricarica wireless compatibile con il sistema MagSafe: queste migliorie si pagano, visto che negli Stati Uniti il modello evoluto costerà 50 dollari in più del modello base (179 invece che 129 dollari). C’è spazio anche per il modello Max, che non avrà un nuovo modello ma una serie di nuovi colori, un connettore Usb-C e un nuovo profilo Spatial Audio, ad un prezzo che rimane importante (549 dollari negli Stati Uniti). La novità più importante riguarda un programma Apple dedicato alla prevenzione della sordità, con la possibilità di usare queste cuffie per monitorare problemi all’udito, cosa che potrebbe avere enormi vantaggi dal punto di vista della salute.

Le novità dell’iPhone 16

Il protagonista di questo evento non poteva che essere la sedicesima generazione del prodotto principe della Apple, l’iPhone, che per l’ultima volta sarà presente in quattro versioni, normale, Plus, Pro e Pro Max. Non ci vuole molto prima di capire perché l’evento è stato chiamato “It’s glowtime” e perché la sede della Apple sia stata decorata con colori molto vivaci. La sedicesima versione dell’iPhone è costruita per “celebrare il colore come mai prima”, con una serie di colori innovativi, da due toni di azzurro ai classici rosa, bianco e nero. Il nuovo iPhone sarà anche più solido, visto che il nuovo Ceramic Shield sarebbe del 50% più resistente della prima generazione. I nuovi schermi del modello 16 saranno più luminosi, con 2000 nits in pieno sole mentre le dimensioni rimarranno quelle di sempre: 6,1 pollici per il modello base, 6,7 pollici per il modello Plus. La novità più attesa è quella che riguarda i nuovi pulsanti: dopo il debutto sull’iPhone 15 Pro il cosiddetto action button sarà disponibile anche sulla versione base.

Il pulsante può essere usato per registrare un messaggio vocale, tradurre una frase, aprire un app o sbloccare la portiera della vostra macchina, se compatibile. La vera novità è il pulsante dedicato alla fotocamera, che offrirà una serie di funzionalità avanzate: basterà muovere il vostro dito per controllare lo zoom o mettere a fuoco con un solo tocco, come sulle fotocamere dedicate. Le fotocamere avranno anche funzioni avanzate, grazie al nuovo processore A18, un processore con 6 core (2 performance e 4 dedicati all’efficienza) basato sulla seconda generazione della tecnologia a 3 nanometri.

La differenza in termini di prestazioni e consumo energetico è molto significativa: trenta per cento in più rispetto all’A16 Bionic montato sull’iPhone 15. Lato Gpu, il salto di prestazioni è ancora più significativo, 40% in più rispetto all’ultimo modello con un risparmio energetico del 35%.