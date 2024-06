Honor 200, la serie di smartphone che punta tutto sui ritratti

Ascolta ora 00:00 00:00

All’ippodoromo Longchamp di Parigi Honor lanciato la nuova serie di smartphone Honor 200, che si presenta con un focus su due caratteristiche principali; un’esperienza fotografica di alto livello e un prezzo più accessibile rispetto ai modelli di alto livello visti sul mercato. Con una partnership particolare: quella con lo Studio Harcourt, famosa realtà parigina nota per la sua eccellenza nei ritratti. Ed è su questo che punta soprattutto il modello 200 Pro.

Il motore AI Portrait

Un aspetto fondamentale della serie Honor 200 è lo sviluppo del motore AI Portrait, particolarmente avanzato appunto nel modello Pro. Grazie a questa tecnologia, gli utenti possono ottenere ritratti di qualità professionale, catturando l’essenza e l’eleganza dei soggetti, proprio come farebbe un fotografo esperto. Lo smartphone è dotato dunque di hardware all’avanguardia e di un software potenziato dall’intelligenza artificiale. La fotocamera principale per ritratti da 50 megapixel è equipaggiata con un sensore Super Dynamic H9000, capace di bilanciare perfettamente luce e ombre anche in condizioni di illuminazione difficili. La tecnologia di binning dei pixel 4-in-1, con una dimensione del pixel di 2,4μm, consente di catturare dettagli intricati nelle immagini. Un’altra caratteristica degna di nota è la fotocamera teleobiettivo per ritratti da 50MP, dotata di un sensore teleobiettivo personalizzato di Sony. Questo permette di ottenere scatti chiari e dettagliati di soggetti lontani, garantendo una qualità fotografica eccezionale.

Una foto ritratto scattata con Honor 200

La collaborazione tra Honor e Studio Harcourt ha visto oltre 400 giorni di lavoro congiunto tra più di venti esperti di imaging. Durante questo periodo, il team ha analizzato oltre 1.000 scenari e milioni di set di dati per assicurarsi che l’essenza classica della ritrattistica dello studio parigino fosse incorporata negli smartphone. La fotocamera tripla da 50 megapixel per i ritratti include un algoritmo Honor RAW Domain aggiornato, capace di gestire l’esposizione in aree luminose e di preservare i dettagli nelle zone scure.

Display, batteria e prestazioni

Honor 200 Pro ha un display Quad-curved Floating da 1,5K con una luminosità HDR di picco di 4000 nits. Le certificazioni TÜV Rheinland Flicker Free Display e TÜV Rheinland Full Care Display assicurano un comfort visivo prolungato. La tecnologia Natural Tone 2.0 ottimizza il gradiente della temperatura del colore del display in base alla luce ambientale, mentre il Display Notturno AI Circadiano regola la luce blu per migliorare la qualità del sonno. L’Adaptive Dimming, infine, adatta la luminosità dello schermo all’input di luce esterna e all’uso delle applicazioni, garantendo un’esperienza visiva più confortevole.

La batteria del dispositivo è al silicio-carbonio da 5200mAh, e offre fino a 61 ore di streaming musicale continuo con una singola carica. La SuperCharge con cavo da 100W e la SuperCharge wireless da 66W consentono una ricarica completa al massimo in 41 minuti. Mentre la piattaforma mobile Snapdragon 8s Gen 3 ha una velocità di clock della CPU fino a 3 GHz che garantisce un rendering grafico fluido e una reattività in tempo reale. Inoltre l’interfaccia MagicOS 8.0 arricchisce l’esperienza utente con funzionalità smart alimentate dall’intelligenza artificiale, come Magic Portal, Magic Capsule e Magic Ring, che semplificano le interazioni digitali.

Honor 200 e 200 Lite

Oltre al modello Pro, la serie comprende anche Honor 200 e Honor 200 Lite. Honor 200 offre un design simile al modello Pro, ma con una configurazione leggermente inferiore e un display da 6,7 pollici (nel Pro è 6,78). Il 200 Lite, invece, è dotato di un sistema di fotocamere triple per la ritrattistica, con una fotocamera principale da 108 MP, una grandangolare e di profondità da 5 e una macro da 2.

La fotocamera frontale da 50 MP con luce per selfie consente di ottenere effetti di illuminazione artistica.

Il display AMOLED da 6,7 pollici offre una frequenza di aggiornamento di 3240Hz PWM Dimming Risk-free e una luminosità HDR massima di 2000 nit, per grande un comfort visivo.

Disponibilità e Prezzi

La serie Honor 200 è disponibile a prezzi competitivi: