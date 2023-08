I migliori modelli di smartphone sotto i 200 euro

Chi pensa che anche i più moderni smartphone debbano necessariamente costare un occhio della testa si sbaglia: le offerte per prodotti di qualità, sebbene non gli ultimi arrivati sul mercato, è sempre molto ampia e consente ottimi affari nel rapporto qualità-prezzo. Ecco una carrellata di telefoni cellulari che, attualmente, si trovano al di sotto dei 200 euro.

Samsung Galaxy

Per quanto riguarda l'azienda coreana Samsung, su noti portali di e-commerce si trova a 198 euro il Samsung Galaxy M33: sono migliaia gli utenti soddisfatti dell'acquisto. Oltre ad avere un display grande e luminoso, la batteria arriva egregiamente a fine giornata. Le quattro fotocamere presenti scattano foto di qualità ed è possibile collegarsi con il 5G per una navigazione più veloce e fluida. La memoria interna è di 128 gb ma lo spazio di archiviazione può essere implementato anche con una micro sd oltre alla possibilità di inserire 2 sim all'interno.

Ma non è finita qui perché sotto 200 euro troviamo anche il Samsung Galaxy A14 il cui prezzo attuale è di 145 euro: con una memoria di 128 gb, possiede una tripla fotocamera alla quale se ne aggiunge un'altra, la principale, da 50 mp per un'ottimale risoluzione fotografica. La batteria è da 5.000 mAh, questo smartphone è potente e super veloce: il processore Octa-core di Galaxy A14 fornisce ottime prestazioni.

Xiaomi

Ottimi affari anche con gli smartphone dell'azienda cinese Xiaomi: nel caso specifico, a 177,90 euro si trova lo Xiaomi Redmi Note 11S: quattro fotocamere posteriori, la principale da 108mp acquisisce immagini e video con colori vivaci e ad alta risoluzione. Il display è ampio e da 6,43 pollici con una vasta gamma di colori così da poter essere ben visibile anche con luce diurna. Monta una batteria da 5.000 mAh, Redmi Note 11S possiede un'elevata autonomia che può arrivare a fine giornata con una sola carica e, grazie alla ricarica rapida da 33W, si può ottenere il 100% della batteria in meno di un'ora.

Apple

C'è spazio anche per l'azienda americana con sede a Cupertino: a 169 euro ecco che si può acquistare l'Apple iPhone SE di seconda generazione (ricondizionato). Dotato di display in retina Hd da 4,7", la fotocamera da 12 mp è grandangolo e possiede modalità ritratto, illuminazione ritratto, controllo profondità, Smart Hdr di nuova generazione e registrazione video in 4K. Come per i più moderni smartphone, anche questo possiede il Touch ID per un'autenticazione sicura e l'Apple Pay. Il prezzo prevede che la memoria sia da 64 gb e il prodotto, qualora non dovesse essere idoneo, può essere sostituito o si ottiene il rimborso completo entro un anno dall'acquisto.

Cubot

L'azienda cinese Cubot, nata nel 2012, propone il suo Kingkong Power Rugged Smartphone del 2023: possiede una tecnologia che espande la memoria originale da 8GB di Ram a 16gb, 256gb Rom. Grazie alla batteria 10600mAh possiede una tecnologia avanzata a doppia cella, più sicura e stabile durante l'uso; inoltre, la ricarica rapida da 33w abbrevia i tempi di ricarica. La fotocamera principale è da 48 Mp, la Cubot fa sapere ai propri clienti che offre resi, anche senza motivo, entro 30 giorni, una garanzia di due anni oltre a un supporto tecnico a lungo termine e servizio clienti online 24 ore su 24.