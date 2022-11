I migliori smartphone di novembre da tenere d’occhio per il Black Friday 2022

Il 25 novembre mancherà un mese esatto a Natale. Il Black Friday 2022 è un’occasione per pensare ai regali da mettere sotto l'albero ma anche per concedersi qualcosa di nuovo e, perché no, fare una piccola follia.

I negozi online e offline propongono sconti e offerte di diversa natura e, in linea generale almeno, è possibile fare buoni affari. Non deve mai mancare la saggezza: non ha senso acquistare qualcosa di inutile soltanto perché ha un prezzo vantaggioso.

In questo articolo ci concentriamo sugli smartphone, oggetto dei desideri dei giovanissimi e di chi non è più di primissimo pelo.

Come abbiamo selezionato gli smartphone per il Black Friday 2022

I principi adottati sono essenzialmente tre: dotazione tecnologica, data di lancio sul mercato e prezzo. Gli smartphone con a bordo Android sono molti e i produttori – ognuno per fare proprio - ne propongono di nuovi in modo tanto rapido che può diventare arduo seguirne i ritmi.

Proponiamo questa guida per suggerire gli acquisti migliori che possano coprire il maggior numero di esigenze di ogni singolo utente.

Ecco quindi una carrellata dei migliori smartphone di novembre da tenere d’occhio per il Black Friday 2022, omettendo di citare i dispositivi Google Pixel e gli iPhone che sono ovviamente nelle mire dei più e che non hanno bisogno di presentazioni.

Poco M5

Xiaomi Poco M5

Xiaomi ha pensato a un prodotto più incline all’uso quotidiano che agli amanti della fotografia, lo dimostrano il display da 6,58 pollici dotato di tecnologia DynamicSwitch che consente una frequenza di aggiornamento che cambia a seconda dell’attività che si sta facendo e che premia gli amanti dei videogiochi.

Altro punto di forza è la batteria da 5.000 mAh che garantisce un uso intenso dello smartphone per tutto il giorno. Tutto ciò sfruttando un processore MediaTek Helio G99 con otto core, più che sufficiente a conferirgli una certa fluidità nell’uso.

Il comparto fotografico non è il fiore all’occhiello di questo smartphone: alla videocamera frontale da 50 Megapixel se ne aggiungono due posteriori da 5 Megapixel ognuna.

Dotato di 4 Giga di Ram, è venduto in due versioni diverse da 64 o 128 Gb di spazio di archiviazione. A bordo ha MIUI 12, un Rom sviluppato da Xiaomi e basata su Android.

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy A22 5G

Non è il prodotto più recente di Samsung ma è ancora molto gettonato in Italia, tant’è che fa parte delle offerte di tutti gli operatori di telefonia. Votato all’imaging (quindi alle foto e ai video), è dotato di una fotocamera da 48 Megapixel che permette di scattare foto con una risoluzione fino a 8.000x6.000 pixel e video in fullHD.

Processore da 8 core a 2.1 GHz, display da 6,6 pollici, 4 Gb di Ram e 128 di archiviazione (espandibili), tecnologia 5G e Gps rappresentano la dotazione di questo smartphone che ha a bordo Android 11.

Si tratta di un telefono di fascia media, e ha dei limiti soprattutto nelle dimensioni che lo rendono poco compatto: 167,2 x 76,4 x 9 millimetri che richiedono un peso di 200 grammi. Resta però uno smartphone da prendere in considerazione per il rapporto qualità/prezzo.

Honor X7

Honor X7

Anche in questo caso si tratta di uno smartphone adatto a chi ama l’imaging. La fotocamera da 48 Megapixel ha un impatto notevole sulle foto con risoluzione di 8.000x6.000 pixel e sui video in fullHD. Non è soltanto il comparto fotografico a rendere interessante l’Honor X7, dotato di Android 11 e di un display da 6,74 pollici.

Ha un’anima a 8 core da 2.2 GHz, un processore Snapdragon 680 che restituisce ottime prestazioni anche a chi è dedito al gaming. La Ram è il taglio classico da 4 Gigabyte, così come è classica la capacità di archiviazione, ovvero 128 Gigabyte espandibili.

Le dimensioni del dispositivo sono 167,59 x 77,19 x 8,62 mm per 198 grammi di peso, non è tra i più compatti ma, dalla sua, ha una batteria da 5.000 mAh che ne garantisce l’uso intenso per più di un’intera giornata.

Asus ZenFone 9

Asus ZenFone 9

Uno smartphone per utenti esigenti. Un dispositivo con Android 12, modulo 5G e con un comparto fotografico degno di rispetto, in virtù della fotocamera da 50 Megapixel che raggiunge una risoluzione di 8.156x6.124 pixel per le foto e di 7.680x4.320 pixel per i video (8K).

Il processore è Snapdragon 8 Plus Gen 1 da 2.3 GHz e, a corredo, ha 8 Giga di Ram e 256 Giga di spazio di archiviazione. Il display da 5,9 pollici e le dimensioni di 146,6 x 68,2 x 9,5 millimetri (per 169 grammi) ne fanno uno strumento maneggevole e pratico da utilizzare. La batteria da 4.300 mAh permette di farne un uso moderato durante tutta la giornata.

Realme GT 2 Pro

Realme T2

Smartphone che incontra le necessità di chi usa lo smartphone per lavorare e non disdegna video e fotografie. L’ampio display da 6,7 pollici con risoluzione da 3.126x1.440 pixel e il modulo 5G facilitano l’uso di app, oltre all’invio e alla ricezione dei dati.

La fotocamera da 50 megapixel permette al Realme GT 2 Pro di scattare foto con una risoluzione di 8.165x6.124 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3.840x2.180 pixel.

Processore da 2.2 GHz, 8 Gigabyte di Ram e 256 Gigabyte di archiviazione interna rendono fluido l’uso del dispositivo, dotato di Android 12.

Le dimensioni sono di 163 x 74,4 x 8,16 millimetri con un peso di 189 grammi. La batteria da 5.000 mAh resite a una giornata di uso intenso.

OPPO Find X5 Lite

Oppo X5 Lite

È il fratello minore della linea Pro che però si situa nella fascia alta del mercato. Ha tutto ciò che serve a un utilizzatore non troppo esigente, come può essere una platea di giovani. Dotato di ColorOS 12 basato su Android 11, di modulo 5G e Wi-fi 6, è più incentrato sull’uso in multitasking che sulla grinta.

Si situa comodamente nella famosa ratio tra qualità e prezzo, considerando il display Amoled da 6,43 pollici e gli 8 Gigabyte di Ram e i 256 Giga di spazio di archiviazione (non espandibili). La Gpu Mali-G68 MC4 è adatta al gaming e il comparto fotografico con una camera anteriore da 32 Megapixel e quelle posteriori da 64 Megapixel, da 8 Megapixel ultra grandangolare e 2 Megapixel macro situano l’OPPO Find X5 Lite tra i telefoni in grado di soddisfare le esigenze di chi scatta fotografie e gira video senza velleità professionali.

Batteria da 4.500 mAh con ricarica da 65 Watt che permette la ricarica in meno di un’ora, cosa gradita soprattutto ai giovanissimi che fanno dello smartphone un compagno a cui rivolgersi con frequenza e intensità.

Motorola Edge 30

Motorola Edge 30

Smartphone che rientra nella famiglia dei dispositivi Android avanzati, perché dotato di tecnologie all’avanguardia, a partire dal modulo 5G per arrivare alla fotocamera da 50 Megapixel, in grado di scattare foto ad alta qualità con risoluzione di 8.156x6.124 pixel e di registrare video in 4K (3.840x2.160 pixel). Lo spessore contenuto di 6,8 millimetri lo rende tra i più sottili nella sua fascia di competenza.

Android 12 sfrutta il chipset Snapdragon 778G Plus, 8 Gigabyte di Ram e 128 Giga di spazio di archiviazione. Il display Amoled da 6,5 pollici ne rende comodo l’uso e, unica nota stonata, la batteria da 4.020 mAh appare un po’ sottotono rispetto alla dotazione decisamente superiore del telefono. Va anche detto che la batteria garantisce di arrivare a fine giornata facendo un uso non eccessivo del dispositivo.

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Flip4

È il terzo pieghevole della serie Flip, arrivato in Italia alla fine del mese di agosto del 2022 ed è un campione di compattezza, grazie ai suoi 84,9 x 71,9 x 15,9 millimetri che, una volta aperto il dispositivo diventano 165,2 x 71,9 x 6,9 millimetri per 187 grammi di peso. Dimensioni tutto sommato più che adeguate per uno smartphone con uno schermo da 6,7 pollici.

Si tratta di un dispositivo con diversi pregi e qualche difetto, l’impressione che lascia trapelare Samsung è quella di avere voluto rispondere pienamente alle esigenze di maneggevolezza a discapito di altri aspetti, tra i quali il comparto fotografico. La fotocamera da 12 Megapixel non è la più evoluta che si possa trovare e, allo stesso modo, la batteria da 3.700 mAh non lascia troppo spazio a un uso ludico.

Per contro, il processore a 8 core da 2.3 GHz, il modulo 5G, gli 8 Giga di Ram e i 512 Gigabyte di spazio di archiviazione garantiscono un uso fluido di Android 12