iOS 17: ecco i trucchi per sfruttarlo al meglio

Da ormai qualche settimana gli utenti Apple di tutto il mondo possono aggiornare i propri smarphone e tablet con iOS 17, un aggiornamento del sistema operativo che dà la possibilità di sfruttare ancora meglio i vari dispositivi. Come abbiamo visto sul Giornale.it, le funzioni sono numerose e riguardano molti settori ma non tutti conoscono alcuni "trucchi" per poterle utilizzare al meglio.

Ecco i trucchi principali

Con iOS 17 c'è una funzionalità che prima non esisteva: se si va su una foto qualsiasi e si fa lo zoom, il pulsante "ritaglia" appare direttamente in alto a destra così da consentire di fare il ritaglio direttamente per la grandezza selezionata. Un'altra importante novità riguarda le impostazioni del telefono: sotto la voce "Tempo di utilizzo" appare la scritta "Distanza dallo schermo". A cosa serve? " Per ridurre l'affaticamento degli occhi e il rischio di miopia nei bambini, ti ricorderà di mantenere iPhone o iPad con Face Id alla distanza consigliata ", scrivono gli sviluppatori. In pratica viene misurata la distanza tra schermo e gli occhi così da mantenere sempre il corretto distacco.

Cosa succede con Timer e Safari

Capitolo Timer: con iOS 17 si potranno creare etichette personalizzate: nel momento in cui si avvia un timer si può mettere in pausa e farne partire un altro in contemporanea. Ad esempio, uno di questi si può utilizzare per non perdere di vista la cottura dei cibi mentre, ad esempio, facciamo un po' di sport casalingo nello stesso momento con le dovute pause. Ma quali sono, invece, le novità principali con Safari? Gli esperti spiegano che si potranno ascoltare le pagine web: si clicca sull'icona in alto a sinistra e, tra le opzioni, apparirà anche la scritta "ascolta la pagina": una voce ne leggerà l'intero contenuto, un po' come avviene già da tempo per molti quotidiani online i cui articoli si possono ascoltare se si è impegnati a fare altro e impossibilitati a leggere.

Novità su condivisione, AirPlay, Promemoria e telefono

Un'altra importante novità, come spiega il sito della Apple, è la condivisione: " C’è un nuovo modo per condividere foto, file e altro con le persone nei paraggi, basta avvicinare due iPhone per iniziare il trasferimento via AirDrop" . L'Intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche il modo di utilizzare AirPlay: prossimamente, chi si trova in vacanza (o per lavoro) in un hotel, si potrà utilizzare l'app inquadrando il codice QR sullo schermo del televisore per trasmettere video, foto e musica che si hanno su iPhone e Ipad nella massima sicurezza.

Molto utilizzato dagli utenti è anche il Promemoria: la voce "Liste della spesa" renderà pià semplici le cose perché unirà automaticamente i prodotti in base alla categoria. Un'altra grande novità riguarda le telefonate: si può scegliere la foto che più ci piace e che apparirà sullo schermo della persona a cui chiameremo (se anch'esso ha aggiornato con iOS17) e, la stessa cosa, accadrà al contrario: foto a tutto schermo della persona che ci sta telefonando.

Cosa accade con la fotocamera

La fotocamera poi, fungerà anche da webcam: gli esperti sarà necessario collegare l’iPhone al computer tramite un cavo Ubs e selezionare il dispositivo come input della fotocamera. La stessa, infine, sarà in grado di scannerizzare documenti: si dovrà aprire l’app “File“, selezionare "Scansiona documenti" e seguire le istruzioni che leggeremo sullo schermo. Infine, ma non per importanza, c'è una nuova opzione nei messaggi di testo: "Tutto bene" è il nome della nuova funzione per inviare in maniera automatica un messaggio ai propri cari o a qualsiasi altro utente, ad esempio, quando si rientra a casa o in caso ci si trovi nel mezzo di una calamità (terremoto, maltempo, ecc.).