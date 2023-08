iPhone 15 in vendita da settembre: ecco le prime indiscrezioni

Mancherebbero poche settimane all'uscita del nuovo smartphone della Apple, l'iPhone 15, il cui lancio sul mercato dovrebbe avvenire intorno al 22 settembre. Ma la presentazione avverrà alcuni giorni prima, intorno al 12-13 settembre, come ha fatto sapere Bloomberg. Anche se le voci su come potrebbe essere l'ultimo modello in casa Cupertino si susseguono dall'uscita del predecessore, numerose indiscrezioni hanno iniziato a rincorrersi sul web nelle ultime ore.

Quali modelli

Come si legge su MacRumors, il 15 Pro e Pro Max dovrebbero essere disponibili con uno spazio di archiviazione doppio rispetto a quello attuale ma saranno disponibili anche l'iPhone 15 e 15 Plus. Tutti e quattro i potenziali nuovi modelli saranno dotati di schermo Oled per un importante risparmio energetico e prestazioni della batteria notevolmente migliorate. Gli amanti delle foto potranno avere a disposizione una fotocamera dotata di uno zoom periscopico, ossia un ingrandimento maggiore e senza sgranature pur mantenendo intatta la linea del telefono che non sarà più spesso ma manterrà il design attuale.

Quali colori

Oltre ai colori che ci fanno compagnia da ormai un discreto numero di versioni, ossia quelli classici argento, nero, oro e rosso, sembra che dal modello numero 15 possa essere introdotto anche il rosso scuro ma non solo: si parla di verde, giallo e rosa come scrive il Corriere. Una scelta in più per i milioni di fan che aspettano, ogni anno, anche un'evoluzione stilistica che vada nella direzione coraggiosa di colori non necessariamente convenzionali e che spesso, gli utenti, "vestono" i propri smartphone con cover colorate e variopinte.

Il "segreto" sulla batteria

Come accennato prima, seppur migliorata nel corso degli anni, la batteria non ha ancora raggiunto quei livelli che i consumatori di iPhone si aspettano. In questo caso potrebbe intervenire una nuova tecnologia chiamata " stacked battery technology ", che consentirebbe di ottimizzare lo spazio al suo interno con un materiale "attivo" maggiore di quello attuale così da farla durare molto più a lungo. Questa innovazione, però, potrebbe vedere la luce soltanto dall'iPhone 16, è probabile che si scoprirà soltanto in sede di evento.

I nuovi prezzi

Secondo quanto riportato dal giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, ma anche dall'analista tecnologico Jeff Pu, i consumatori dovranno aspettarsi un aumento dei prezzi medi sui modelli Pro: l'iPhone 15 Pro potrebbe avere un prezzo di partenza di 1.099 dollari rispetto al prezzo iniziale di 999 dollari dell'iPhone 14 Pro. Fosse così, l'iPhone 15 Pro Max potrebbe avere un prezzo di partenza da 1.199 dollari in su.

I numeri degli iPhone

Il segno meno, in questo momento, è quello che attanaglia la vendita degli smartphone con la mela che nel secondo trimestre di quest'anno hanno visto una diminuzione del 2%. Le vendite dell'iPhone 14 sarebbero state frenate dal rallentamento della produzione a causa del Covid nelle fabbriche della Foxconn, in Cina. Per questa ragione, Apple sta lavorando per diversificare la sua catena di approvvigionamento e non dipendere in larga parte dall'area orientale.

Le altre novità

Annunciata già a suo tempo, ecco che dal 15 sarà disponibile una porta Usb-C che prenderà il posto della porta Lightning che ha fatto il suo tempo. L'introduzione della novità è dovuta all'adeguamento della normativa Eu sulla standardizzazione dei caricabatterie dei vari dispositivi che diventerà obbligatoria dal dicembre del 2024. Infine, sembra che accanto al tasto che regola il volume sia disponibile un tasto "tuttofare" che ogni utente assengerà la funzione che meglio si addice alle proprie esigenze.